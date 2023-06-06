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北市第5選區／藍全民調 18日公布參選人

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
左起應曉薇、郭昭巖與鍾小平。圖／聯合報系資料照片
左起應曉薇、郭昭巖與鍾小平。圖／聯合報系資料照片

國民黨北市黨部昨天下午開協調會，確定6月11日至13日找2到3家公司辦全民調，18日公布參選人。市黨部主委黃呂錦說，中正萬華屬艱困選區，提名權交給市黨部處理，再由中央審酌。

北市黨部辦「台北市第五選區（萬華、北中正）」立委提名說明會，與會人員包括表態參選的北市議員應曉薇、郭昭巖與鍾小平。黃國樑黨部主委廖旭東、選監小組召集人何語與會。

黃呂錦茹說，民調14日會有結果，15日提交黨中央，由中常會正式決議通過後，18日公布。

鍾小平屬意「黨員投票」，但如今黨部決定做全民調，他表示會尊重黨的決議，無論什麼方式都會繼續拚；應曉薇與郭昭巖也說會接受黨部決定。

但應曉薇2天前在臉書發文，提醒支持者在10日到14日接到民調電話要說「唯一支持應曉薇」；鍾小平對此感到不滿，質疑對手有「政治內線」，呼籲黨中央調查，稱自己猶如「萬華郭台銘」，希望有公平公正的初選制度。

應曉薇受訪回應，每次選舉對黑函與陷害，同黨同志都知道是怎麼回事，她自己不記得什麼時候講過民調日期，反問對手「你準備好了，大男人你管它幾號（指民調日期），你贏就是你贏，誰輸就是誰輸，這有什麼好計較，一個大男人心眼那麼小。」目標應該是吳沛憶跟于美人，攻擊自己人說三道四沒意義，「我準備好了...我都一定贏啦。」

2024大選 立委選舉 應曉薇 鍾小平 吳沛憶 郭台銘

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