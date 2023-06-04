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「排黑條款」阻蘇震清連任路 子將代父出征

聯合報／ 記者蔡晉宇張已亷潘欣中／連線報導
「排黑條款」阻斷屏南立委蘇震清（右）連任，蘇孟淳（左）確定代父出征參選。記者張已亷／攝影
「排黑條款」阻斷屏南立委蘇震清（右）連任，蘇孟淳（左）確定代父出征參選。記者張已亷／攝影

民進黨強推選罷法修法，不僅有違憲之虞，也引發政治反撲效應。除了屏東第二選區確定綠營分裂，現任無黨籍立委蘇震清昨宣布將由兒子蘇孟淳代父出征外，台南第二選區無黨籍議員陳昆和已成功獲國民黨支持，未來對選罷法仍不滿的前總統陳水扁是否出手相挺，將對賴清德子弟兵、現任立委郭國文造成相當壓力。

綠營人士分析，屏東第二選區將是蘇震清與前縣長潘孟安之間的代理人之戰。民進黨推派的立委參選人許展維是三屆縣議員與兩屆縣黨部主委，是標準的潘孟安人馬，但許有先天不足之處，一是他所經營的選區不出萬丹、新園、東港，而這些也正是蘇震清的大本營，若蘇家全力回防，勝負難料。

另一位終身無法參選者為高雄市前議員陳致中，其父陳水扁對幕後推動修法的民進黨主席賴清德頗有怨言。台南地方人士表示，陳水扁故鄉即在台南第二選區，對此區仍有一定政治號召力，且此區的現任立委郭國文正是嫡系的賴系人馬；目前在野黨已完成整合，陳水扁是否以支持陳昆和，來對賴清德施壓，將是觀察指標。

民進黨人士指出，不只在立委層級，這回排黑條款修法後，更多的是基層現任村里長紛紛落馬，無法再競選連任，當中綠營支持者不在少數，皆會產生政治後座力。

2024大選 立委選舉

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