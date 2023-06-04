在野整合 陳昆和參選台南二選區立委

台南市無黨籍市議員陳昆和參選第二選區立委，昨在佳里區成立競選總部，前議長郭信良及藍營多位議員及謝龍介都替他站台，國民黨台南市黨部主委林進旺更直接宣布，國民黨第二選區不再推派人選，全力支持陳昆和，挑戰現任民進黨立委郭國文。

陳昆和一年多前就在非議員選區善化成立服務處，被認為是布局立委選戰，檯面下動作頻頻，他說，參選第二選區是力求平衡溪北、溪南發展，還要串連在野各界監督力量，破除官商勾結，服務弱勢。

事實上，陳昆和早期與綠營關係良好，在前台南縣長蘇煥智牽線下，還在前總統陳水扁選戰中曾出錢出力「扛轎」，與綠營關係良好，2018年南市前議員侯澄財黨內初選落馬，陳以無黨籍當選議員，去年再度連任，與藍綠及無黨籍議員都交好，現為無黨聯盟總召。

第二選區包含濱海到山區共13個行政區，除山區藍營占優勢外，其他區域幾乎是綠營傳統票倉，對藍營屬艱困選區，國民黨在2019立委補選，曾由謝龍介挑戰郭國文，最後謝以3664票惜敗，已是近年來最小差距。因此當傳出陳昆和有意參選，國民黨內就傳出禮讓聲音，昨天林進旺公開宣示，合作態勢底定。

地方人士透露，陳昆和與藍營合作，山區將由前台南縣副議長周五六操盤，其子周奕齊是現任議員，麻豆、善化等票倉則由藍營及無黨籍議員協助，大本營佳里區已有民間人士組成後援會，前議長郭信良預計也會扮演重要角色。郭信良說，他與陳昆和之前都是民進黨支持者，現在被捨棄，民進黨執政後，人民生活未好轉，該迎來改變時刻，呼籲支持者票投陳昆和。

據傳不少綠營議員樁腳已遭陳昆和挖角，更有高層下令黨籍議員不得與陳昆和接觸。民進黨現任立委郭國文對陳昆和與藍營合作表示尊重，但也稱陳昆和宣布參選以來，不斷透過抹黑跟收割政績來打選戰，國民黨和陳合作，就是代表支持這種負面打法，恐怕讓受夠到處噴政治口水的鄉親感到失望。

國民黨在台南向來屬艱困選區，目前除前議長李全教宣布投入第四選區立委選舉，挑戰民進黨立委林宜瑾，其他選區人選未明朗，第二選區在陳昆和有意參選後，黨內傳出合作聲音，現在態勢總算底定。

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