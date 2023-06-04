聽新聞
test
0:00 / 0:00

在野整合 陳昆和參選台南二選區立委

聯合報／ 記者莊曜聰 ／台南報導
台南市無黨籍議員陳昆和宣布參選第二選區立委，昨天成立競選總部，國民黨台南市黨部主委林進旺宣布，藍營不再推人選，要力挺陳昆和。記者莊曜聰／攝影
台南市無黨籍議員陳昆和宣布參選第二選區立委，昨天成立競選總部，國民黨台南市黨部主委林進旺宣布，藍營不再推人選，要力挺陳昆和。記者莊曜聰／攝影

台南市無黨籍市議員陳昆和參選第二選區立委，昨在佳里區成立競選總部，前議長郭信良及藍營多位議員及謝龍介都替他站台，國民黨台南市黨部主委林進旺更直接宣布，國民黨第二選區不再推派人選，全力支持陳昆和，挑戰現任民進黨立委郭國文。

陳昆和一年多前就在非議員選區善化成立服務處，被認為是布局立委選戰，檯面下動作頻頻，他說，參選第二選區是力求平衡溪北、溪南發展，還要串連在野各界監督力量，破除官商勾結，服務弱勢。

事實上，陳昆和早期與綠營關係良好，在前台南縣長蘇煥智牽線下，還在前總統陳水扁選戰中曾出錢出力「扛轎」，與綠營關係良好，2018年南市前議員侯澄財黨內初選落馬，陳以無黨籍當選議員，去年再度連任，與藍綠及無黨籍議員都交好，現為無黨聯盟總召。

第二選區包含濱海到山區共13個行政區，除山區藍營占優勢外，其他區域幾乎是綠營傳統票倉，對藍營屬艱困選區，國民黨在2019立委補選，曾由謝龍介挑戰郭國文，最後謝以3664票惜敗，已是近年來最小差距。因此當傳出陳昆和有意參選，國民黨內就傳出禮讓聲音，昨天林進旺公開宣示，合作態勢底定。

地方人士透露，陳昆和與藍營合作，山區將由前台南縣副議長周五六操盤，其子周奕齊是現任議員，麻豆、善化等票倉則由藍營及無黨籍議員協助，大本營佳里區已有民間人士組成後援會，前議長郭信良預計也會扮演重要角色。郭信良說，他與陳昆和之前都是民進黨支持者，現在被捨棄，民進黨執政後，人民生活未好轉，該迎來改變時刻，呼籲支持者票投陳昆和。

據傳不少綠營議員樁腳已遭陳昆和挖角，更有高層下令黨籍議員不得與陳昆和接觸。民進黨現任立委郭國文對陳昆和與藍營合作表示尊重，但也稱陳昆和宣布參選以來，不斷透過抹黑跟收割政績來打選戰，國民黨和陳合作，就是代表支持這種負面打法，恐怕讓受夠到處噴政治口水的鄉親感到失望。

國民黨在台南向來屬艱困選區，目前除前議長李全教宣布投入第四選區立委選舉，挑戰民進黨立委林宜瑾，其他選區人選未明朗，第二選區在陳昆和有意參選後，黨內傳出合作聲音，現在態勢總算底定。

2024大選 立委選舉

延伸閱讀

影 ／南市立委二選區在野整合！國民黨黨部主委：全力支持陳昆和

南市議員陳昆和轉戰立委 下月率先成立競總

台南鄰長能否編交通補助費？ 民政局：每月1千就要6千萬

綠委：侯友宜嘲笑台南人沒有眼睛 欠民主價值一個道歉

相關新聞

在野整合 陳昆和參選台南二選區立委

台南市無黨籍市議員陳昆和參選第二選區立委，昨在佳里區成立競選總部，前議長郭信良及藍營多位議員及謝龍介都替他站台，國民黨台...

「排黑條款」阻蘇震清連任路 子將代父出征

民進黨強推選罷法修法，不僅有違憲之虞，也引發政治反撲效應。除了屏東第二選區確定綠營分裂，現任無黨籍立委蘇震清昨宣布將由兒...

柯文哲參拜北港朝天宮 指雲林立委沒適合人選

民眾黨黨主席柯文哲今天到雲林展開一日行程，下午首站先到北港朝天宮參拜媽祖，北港朝天宮董事長、縣議會副議長蔡咏鍀，及多名縣...

不讓屏東蘇家政治香火中斷 蘇震清兒子蘇孟淳「代父出征」

立法院三讀通過「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」，衝擊屏南現任無黨籍立委蘇震清連任企圖，他因涉SOGO索賄案一審...

影 ／南市立委二選區在野整合！國民黨黨部主委：全力支持陳昆和

台南市無黨籍市議員陳昆和參選第二選區立委，今天在佳里區成立競選總部，不只前議長郭信良及無黨籍議員現身力挺，藍營多位議員及...

不斷更新／力拚2024立委大戰！各黨提名名單、選區範圍一次看

第11屆立法委員選舉於明年1月13日舉行，藍、綠兩大陣營力爭國會席次過半，黨內初選戰況皆相當激烈。此屆立委總席次共計113席，其中73席為區域立委，34席為全國不分區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦