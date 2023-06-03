北市中正、萬華選區 應曉薇表態 藍第3人

北市第五選區（中正、萬華）立委參選人大爆炸，國民黨籍市議員應曉薇昨辦誓師大會，是藍營表態第三人。近日媒體揭露綠營內部民調，五選區民進黨參選人吳沛憶落後無黨籍于美人14個百分點，吳昨說「和自己看見的不太一樣」，于回應會當作參考，繼續深入基層，應曉薇則認為于美人「對藍綠殺傷力都大」。

應曉薇昨天在青年公園前辦參選立委誓師大會，是繼市議員郭昭巖與鍾小平後，藍營表態的第三人。她帶兩個女兒一起出席，強調要守護中正萬華，更要進一步守護中華民國。

近日周刊報導民進黨內部民調，吳沛憶、北市議員劉耀仁與北市前議員顏聖冠都輸給于美人，差距超過2位數，吳沛憶落後14個百分點。于美人昨透過助理表示，其他政黨候選人還未完全底定，說民調還太早，「我們會當作是參考，更重要的是繼續深入基層，傾聽人民心聲」。

應曉薇昨稱讚于美人是很棒的參選人，對藍綠殺傷力都很大，並認為不管于美人或民眾黨要派人參選立委，砲口就是對準國民黨，一定會分散藍營票源。

吳沛憶昨走訪萬華新富市場被問到此事，表示和她看見的民調不大一樣，自己有信心邁向勝利。她說，國民黨民調好像是鍾小平最強，還聽說民眾黨主席柯文哲要把想投入五選區的不分區立委邱臣遠「喬掉」；所有對手她都祝福、加油，期盼有機會和各方對決。

北市第五選區民進黨立委參選人吳沛憶。記者鍾維軒／攝影

民進黨內性騷案連環爆，被指控的導演「輝哥」曾小額捐款吳沛憶1萬元，綠營基層憂心影響選情。吳沛憶說，性騷發生在2022年，小額捐款是2018年的事，對於性騷，她的態度都一樣絕對零容忍，要用最高標準檢視。

她說，雖然認識「輝哥」，第一時間就要求黨中央調查清楚並追究責任；昨又爆綠營青年部前主任蔡沐霖霸凌性騷被害人並要求向加害者道歉，她同樣要求黨中央調查，只要是事實一定要嚴懲，絕對要付出代價。 北市第五選區（中正、萬華）無黨籍立委參選人于美人。本報資料照片

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