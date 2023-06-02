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國民黨北市中正萬華區立委初選 多人表態參戰

中央社／ 台北2日電

國民黨台北市立委第5選區未有人選，北市議員應曉薇今天宣布投入初選，已表態的有議員鍾小平、郭昭巖，3人稱不會黨內互打。北市黨部規劃18日前可確定人選。

國民黨台北市議員應曉薇上午在青年公園外開記者會，宣布投入黨內立委初選，找來身障及婦幼等代表及2名女兒到場力挺。應曉薇說，決定投入黨內初選就是當仁不讓，希望在市民支持下殺出重圍。

應曉薇指出，擔任議員13年，自己是少話多做事的人，這段期間天人交戰，下決心參選後一定踏實勤走基層，讓中正萬華區選民了解為當地做事決心，且會遵從黨內機制爭取初選。

她說，有許多同黨議員已表達投入黨內初選，呼籲大家都是同一條船，且不會以任何方式討論同黨議員，並支持鴻海創辦人郭台銘提出「0至6歲國家養」政見，但總統一定力挺黨內提名參選人。

表態投入初選的議員郭昭巖接受電訪表示，黨內初選一定有人表態，希望正面選舉，不要黨內互打，參選人只要提出優勢即可，對於參選，自己也是當仁不讓，因擔任議員多年經驗，清楚了解地方需求，認為自己選情很穩。

同樣表態的議員鍾小平說，會公平公正競爭提名，一起團結，不擔心黨內互打。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹指出，表態投入北市立委第5選區（北中正、萬華）黨內初選包含應曉薇、鍾小平、郭昭巖，另有其他人可能加入，不排除以電話民調或徵召方式確定人選，結果18日前後出爐。

國民黨北市8個立委選區僅剩第5選區未有人選。投入同區立委選舉的有民進黨北市議員吳沛憶、無黨籍于美人。

2024大選 立委選舉

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