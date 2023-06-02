雲縣第一選區立委 張家推丁學忠

立法院通過選罷法排黑條款，導致國民黨提名參選雲林縣第一選區立委、現任不分區立委林文瑞失去參選資格，接替人選引發關注，黨主席朱立倫昨前往雲林前縣長張榮味住所討論選情。張榮味的女兒張嘉郡表示，她和父親都力薦年輕有衝勁的虎尾鎮長丁學忠參選，主席也表示對丁的印象很好。儘管昨尚未決定人選，但地方認為丁學忠出線機率高。

林文瑞因曾犯投票行賄罪，雖法院宣判緩刑，但修法後他首當其衝，失去參選資格。林日前也發聲明強調，雖不能參選，但他相信一定有強棒接替，會全力輔選。

朱立倫昨先至雲林與縣長張麗善出席「愛老眼鏡」外展巡迴活動，結束後驅車前往張榮味家討論雲林選情，張嘉郡說，父親與她都認為丁學忠年輕有為，且認真耕耘地方，是相當合適的人才，不僅能為國民黨帶來年輕氣象，預期當選機率也高。

張嘉郡說，朱主席也提及對丁鎮長的印象很好，政績有目共睹，長期以來與縣長張麗善施政、想法都有默契，黨部應該很快就會公布人選。丁學忠則回應，近日將會對外說明決定。

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