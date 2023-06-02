新北永和區／性騷擾案波及 綠營爭論撤換李正皓

民進黨爆發性騷擾吃案風波，間接衝擊同樣有性平爭議的永和區合作立委參選人李正皓，基層希望黨內積極處理，用同標準看待，不能對合作對象就隨便，籲請黨中央撤換提名人選，避免風波延燒，影響全台選舉。李表示「不回應」，昨天仍依行程上節目、拜會。

李正皓過去在國民黨時期曾被指控偷拍部分女性私密影像，如今民進黨性騷擾風波也延燒到他。

民進黨新北市永和區黨部前主任莊銘淵因李正皓獲徵召辭黨務，他說，連蔡總統都譴責性騷擾問題，希望黨內積極處理，應該要用同標準看待，合作對象也要用同樣的標準，不是只有黨內嚴格，對合作對象就隨便，至少也要釐清合作對象的價值與理念。

原規畫參選立委的民進黨前議員羅文崇說，李正皓過去可能有性平事件爭議，有無改過自新是關鍵；如果道歉，社會大眾能不能給他改過的機會，又是一回事，全看李要如何處理。

新北綠營人士說，高層除了要求李正皓要和關注此議題的黨內女性政治人物、連署反彈的綠營基層多溝通，也盼若溝通未果，在適當時機該「知所進退」。當時女方沒提告，不能抹滅李偷拍事實。

支持李正皓的基層人士認為，這次性平事件跟李正皓的事是兩回事，李正皓如果司法被判無罪不起訴，是清白的，就再說明清楚，兩案硬被扯上關係不公平，但李要積極面對、消除大眾的疑慮。

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