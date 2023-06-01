劉櫂豪鬆口可能參選 賴坤成嗆願賭服輸

賴坤成（圖）認為劉櫂豪應照遊戲規則走，若想參選，黨中央、小英總統及副總統賴清德都應該出面處理。記者卜敏正／攝影 台東縣區域立委選舉，民進黨日前已提名初選勝出的前立委賴坤成，但現任立委劉櫂豪昨表示「參選依然是可能選項」，讓兩人瑜亮情結再浮上檯面。賴得知不滿直言「願賭服輸」，應照遊戲規則走，喊話黨中央、正副總統蔡英文和賴清德出面處理。

民進黨台東縣黨部主委簡維國表示，立委提名或能否報備核准，決定權在中央黨部，目前未接到劉櫂豪報備參選訊息，但過去的確有相關案例，地方要輔選黨提名人或同時輔選多人，都依中央指令執行。

劉櫂豪說，這段時間許多支持者鼓勵他，應持續為台東爭取福祉，因此「參選是可能選項」，但被問及是否已向黨中央報備？劉未正面答覆，僅說「選舉是自己的決定」。

劉櫂豪鬆口「參選是可能選項」，賴坤成表示，民主機制應照規則走，他也曾覺得初選民調不完善，但既然同意，就只能照遊戲規則走，劉櫂豪初選落敗後，想參選的傳言一直沒停過，這是劉的政治決定，非外人能左右，但必須為自己行為負責。

賴坤成說，這幾年台東人和民進黨給劉櫂豪的機會太多了，讓劉立委、縣長輪流選，這次還想參選，讓人匪夷所思，希望劉適可而止，如果真要選，可以說明白、講清楚後退黨參選，不要模稜兩可讓基層困擾。

至於國民黨，台東縣黨部前天向黨中央提報徵召44歲的大武鄉長黃建賓，預定下周三中常會通過，加上縣府前建設處長許瑞貴已表態參選到底，很可能出現「四腳督」，地方直言台東下屆立委選舉會很熱鬧。

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