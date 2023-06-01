艱困區徵召林飛帆等6人…賴清德為民主大聯盟釋疑 栽培年輕人

民進黨中執會昨天通過徵召黨前副秘書長林飛帆等六人參與立委艱困選區選舉，針對最近引發的提名作業爭議，黨主席賴清德表示，民進黨在這次大選特別定位為「凝聚民主共識的團結運動」，也根據黨規善用徵召機制推出「民主大聯盟」，希望大家給予民進黨栽培年輕人機會，讓年輕人有機會為國抱負。

賴清德說，民進黨推出「民主大聯盟」廣為跟社會各股力量連結，共同守護台灣、增進民主和平與繁榮；民主大聯盟結構有兩個部分，第一是年輕Ｙ世代加上民進黨本身栽培、訓練的青年世代，民進黨非常珍惜年輕世代，因為年輕世代的理想、抱負都是國家進步、社會繁榮發展的力量。

民進黨徵召林飛帆參選北市第三選區、北市議員吳沛憶參選北市第五選區、北市議員王閔生參選北市第八選區、高市議員李柏毅參選高市第三選區、桃市議員劉仁照參選桃市第五選區、前竹南鎮長康世明參選苗栗縣第一選區。

賴清德表示，林飛帆與吳沛憶都是從大學時代就參與學生運動，關心國家未來發展，關注社會各項公共議題，理想抱負溢於言表；也分別在黨中央歷練、在基層深耕經營。王閔生、李柏毅都是幕僚世代出身，像從職棒小聯盟打起，第一次踏上大聯盟。劉仁照是會計師、康世明是杏壇出身，都屬專業領域人士。

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