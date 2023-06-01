新聞眼／綠徵召危機化解一半 還有雷區待拆

民進黨立委艱困選區徵召爭議持續延燒，黨中央提名小組眼看強推空降人選苗頭不對，緊急出手拆彈，重回提名在地議員路線；但危機只化解了一半，至少還有三大地雷待解。

首先是空降或在地黨內人才還擺不平的地區，尚有台北市大安區未徵召，究竟要在地人選謝佩芬、簡舒培出戰，或是借重社民黨苗博雅，未拍板定案。昨天有創黨老黨員赴中央黨部陳情，訴求珍惜黨內人才，北市黨部則將舉行內部假投票推舉人選，避免黨中央再乾綱獨斷。由此可見，基層對於黨中央態度放軟，並未完全買帳。

再者，「雞排妹」鄭家純雖未被徵召參選台北市中正萬華區，但她仍有意願到其他選區征戰，仍被黨內視為立委選戰活棋；只是，雞排妹高度爭議形象，就怕無論被安排到哪個選區，都將再掀波瀾，最後能否成功扮演刺客的突襲效應，有待檢驗。

最後，也是最為嚴重的問題，民進黨在新北市永和區和無黨籍李正皓合作演變的政治風暴，不僅不見緩解，甚至愈演愈烈。民進黨年輕世代政治工作者對李涉及性平議題，已有近八百人連署向黨中央上書進諫；連黨內女性立委賴品妤、范雲、吳思瑤等人也紛紛發難。如何化解這難解局面，避免火車對撞、甚至引發外溢效應影響其他選區選情，考驗黨中央智慧。

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