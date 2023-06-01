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新聞眼／綠徵召危機化解一半 還有雷區待拆

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
民進黨在新北市永和區和無黨籍李正皓合作演變的政治風暴愈演愈烈。本報資料照片
民進黨在新北市永和區和無黨籍李正皓合作演變的政治風暴愈演愈烈。本報資料照片

民進黨立委艱困選區徵召爭議持續延燒，黨中央提名小組眼看強推空降人選苗頭不對，緊急出手拆彈，重回提名在地議員路線；但危機只化解了一半，至少還有三大地雷待解。

首先是空降或在地黨內人才還擺不平的地區，尚有台北市大安區未徵召，究竟要在地人選謝佩芬簡舒培出戰，或是借重社民黨苗博雅，未拍板定案。昨天有創黨老黨員赴中央黨部陳情，訴求珍惜黨內人才，北市黨部則將舉行內部假投票推舉人選，避免黨中央再乾綱獨斷。由此可見，基層對於黨中央態度放軟，並未完全買帳。

再者，「雞排妹」鄭家純雖未被徵召參選台北市中正萬華區，但她仍有意願到其他選區征戰，仍被黨內視為立委選戰活棋；只是，雞排妹高度爭議形象，就怕無論被安排到哪個選區，都將再掀波瀾，最後能否成功扮演刺客的突襲效應，有待檢驗。

最後，也是最為嚴重的問題，民進黨在新北市永和區和無黨籍李正皓合作演變的政治風暴，不僅不見緩解，甚至愈演愈烈。民進黨年輕世代政治工作者對李涉及性平議題，已有近八百人連署向黨中央上書進諫；連黨內女性立委賴品妤范雲吳思瑤等人也紛紛發難。如何化解這難解局面，避免火車對撞、甚至引發外溢效應影響其他選區選情，考驗黨中央智慧。

2024大選 立委選舉 范雲 李正皓 鄭家純 簡舒培 賴品妤 苗博雅 吳思瑤 謝佩芬

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