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桃園立委5選區／藍呂玉玲出線 綠徵召劉仁照

聯合報／ 記者鄭國樑陳右豪／桃園報導
國民黨立委桃園第5選區（平鎮、龍潭）初選，昨日初選民調結果公佈，由現任立委呂玉玲（中）勝出。圖／本報資料照
國民黨立委桃園第5選區（平鎮、龍潭）初選，昨日初選民調結果公佈，由現任立委呂玉玲（中）勝出。圖／本報資料照

國民黨桃園市立委5選區提名初選民調昨天上午出爐，現任立委呂玉玲對上議員黃敬平，以約3.78個百分點勝出，將對上民進黨徵召的議員劉仁照。呂玉玲強調團結一致讓國民黨重返執政，劉仁照也強調團結就會贏，徵召是承擔責任的開始。

黃敬平挑戰5選區（平鎮、龍潭）立委提名再度落馬，他表示，感謝鄉親支持，是他力有未逮，辜負大家，連累團隊遭受委屈和壓力，非常抱歉，未來將會持續深耕地方，為民服務，累積更多經驗。

國民黨民調結果，呂玉玲獲得51.892%支持率，黃敬平48.108%。呂玉玲指出，此次初選非常激烈，要感謝對手黃敬平，透過這次努力和張力，不僅要讓大家更團結，還要讓國會過半、國民黨重返執政。

黨部主委黃敏恭說，呂玉玲、黃敬平長期經營地方服務紮實，也受肯定，因此民調結果相當接近，預計中常會最快下周正式提名，但未來仍須團結才能勝選。

劉仁照則說，前晚黨主席賴清德約見時，提及他具有會計師身分，是民進黨不可或缺財經人才，5選區近2屆選舉國、民兩黨立委選票差距都在5%內，相信他很有機會幫民進黨贏下這一席。

2024大選 立委選舉 黃敬平 呂玉玲 劉仁照

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