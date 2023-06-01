王婉諭參選竹縣立委 衝擊藍綠布局

時代力量企圖擴展版圖，昨宣布提名黨主席、立委王婉諭參選竹縣2選區立委，王婉諭強調已做好準備出戰；2選區目前僅國民黨確定由立委林思銘爭取連任，林思銘回應，有信心會被選民認可。至於傳出也有意角逐的民眾黨立委吳欣盈，今也安排竹縣會勘行程，動作頻頻。

王婉諭昨天表示，戰士沒有選擇戰場的權利，身為時代力量的主帥，已經做好準備為時力出戰，今年選舉需要有一股力量，證明堅持價值與理念，不用跟牛鬼蛇神眉來眼去也可以獲得選民的支持。

王婉諭說，當豐邑建設施工不當，五度造成路面出現天坑時，自己陪自救會站在監院門口；當行人地獄不斷奪走人民生命，時力推動行人穿越線、人行道設計指引入法；「這些看來很小的事，都是我們的現在，更是孩子的未來」，都跟台灣的未來一樣重要。

王婉諭先前曾經數度表態，有意爭取北市6選區（大安區）立委提名，她昨天說，時力的評估來自黨內整體環境、地區特性等，沒有特別討論到「非藍大聯盟」合作的可能性。

國民黨立委林思銘回應，3年來已為竹縣爭取50億元以上補助，包含民眾關心的交通、教育、產業等，自己會更努力爭取選民支持，也有信心會被選民認可。

民進黨則尚未確認徵召的人選，竹縣黨部主委鄭朝方已經提交5人名單給黨中央，同樣有多位竹科背景的人選，如竹科太太或台積電主管，但是也不排除由議員出戰。

至於民眾黨，傳出立委吳欣盈有意角逐，今天安排新竹縣會勘行程，也將拜訪地方的大老，被視為參選起手式。

熟悉地方生態人士評估，近年2選區的竹北東區發展迅速，多為外縣市工程師移居，加上竹東外五里地區，竹科背景人口達20萬，占選區人口近7成，各陣營競逐竹科票源混戰難免，林思銘在地經營根深蒂固，也有優勢。

竹縣1選區國民黨確定派前立委徐欣瑩參戰，民進黨目前內部傳言最可能徵召人選是湖口鄉代會主席詹益祿的女兒詹紀緹，父女昨天都未回應。

據了解，詹益祿無黨籍，長年親綠，對政治也很有興趣，曾經任民進黨桃園前立委陳賴素美的國會助理，也任職桃園市黨部，已經獲縣議員鄭朝鐘和親綠鄉鎮長推薦。

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