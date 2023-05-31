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李正皓恐被撤銷提名？ 鄭文燦這樣說
民進黨主席賴清德日前宣布，新北市永和區立委選戰將支持無黨籍名嘴李正皓，卻讓黨內青年幕僚和基層強烈不滿，認為李曾涉嫌以私密影片威脅前女友，更發起連署要求黨中央說明，目前已有近800人參與。外界關注是否會撤銷提名，行政院副院長鄭文燦今天指出，將尊重黨部以及提名策略小組的討論。
鄭文燦今天出席國科會「台灣淨零科技方案推動小組」掛牌典禮，會前接受媒體聯訪，作了以上表示。
另外，民進黨中正、萬華區立委參選人確定由台北市議員吳沛憶出線，而非各界議論的「雞排妹」。鄭文燦表示，策略小組在討論階段，都會有任何可能性，吳沛憶已經當了兩屆台北市議員，且是高票檔選，有很好的學歷、風評，也願意在中正萬華區扎根，是非常恰當的人選，他也鼓勵年輕公職長期經營選區，並相信中正、萬華選區，吳沛憶會選得很好。
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