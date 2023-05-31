獨家專訪1／苗博雅、黃捷同台PK聲量！苗博雅認輸：可愛就是正義

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文/陳宣懿

同為太陽花學運世代的台北市議員苗博雅與高雄市議員黃捷分別在台北、高雄議員聲量中佔有一席之地，兩人常常是被網友關注的政治人物。

根據《外型靚、批判猛！台北市十大亮眼女議員參選人聲量曝光》排名，苗博雅擊敗議員黃瀞瑩等人高居第三名；而《誰說女大當嫁？全台十大人氣未婚女民代在這！》排名中，苗博雅位於第四名，黃捷則是第六名。

空戰強登上聲量榜單前十 黃捷關注問政表現的評價

對於聲量高登上排行榜，黃捷表示，討論度可能包含正面以及負面聲量。她認為，單看總聲量這件事情沒有辦法特別代表什麼，她比較在意大家對於問政表現的評價。而苗博雅則是開玩笑地說，「有句話是『可愛就是正義』，所以黃捷的正義指數一定比我高太多，所以這不需要去比較。」她認為，「點進去看排名的網友，可能看完之後會覺得，哎唷，怎麼有這個人（苗博雅），我想看到的人可能會嚇一跳，很像彩蛋。」至於兩人近一個月的聲量表現又是如何呢？

議會質詢衝高聲量 苗博雅：感謝大家關注我質詢的表現

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/04/28～2023/05/27）統計調查，近一個月苗博雅聲量最高點出現在5月22日，共1,331筆討論。台灣八旗文化出版社總編輯李延賀被中國當局以「嫌從事危害國家安全活動進行刑事拘留」抓，她質詢問市長蔣萬安「誰抓了李延賀？」，結果蔣萬安回答不出來，讓苗博雅痛批，「上海論壇還要交流文化？」網友關注苗博雅質詢市政的表現以及立委參選相關動向。對此，苗博雅受訪表示，很高興大家關注我在質詢市政上面的表現。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

被點名投入立委選舉 黃捷「這句」回應全網熱議

另外，近一個月黃捷聲量最高點出現在4月28日，當天黃捷被點名投入高雄左營、楠梓區選立委，共2,338筆討論。對此，黃捷表示，不排除加入民進黨，有好的時機都可以有更進一步的合作。黃捷受訪表示，「有點意外，原來這句話造成那麼多人討論」。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年04月28日至2023年05月27日。

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