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雞排妹出局 綠中正萬華徵召吳沛憶

聯合報／ 記者蔡晉宇程遠述屈彥辰／台北報導
民進黨台北市議員吳沛憶。本報系資料照
民進黨台北市議員吳沛憶。本報系資料照

民進黨提名策略小組昨天討論立委艱困區布局，台北市中山北松山區擬推民進黨前副秘書長林飛帆、中正萬華區擬推市議員吳沛憶、文山區擬推市議員王閔生；最近引發熱議的「雞排妹」鄭家純未出現在名單，由吳沛憶出線。

提名策略小組昨敲定六個選區建議人選，今將送中執會討論決定。其中，桃園市第五選區在市議員楊家俍放棄提名後，改推市議員劉仁照；高市第三選區在民進黨現任立委劉世芳宣布退選後，原傳出無黨籍高雄市議員黃捷是可能人選，但最終拍板李柏毅出征；苗栗縣第一選區則推有地方基礎及行政經歷的竹南前鎮長康世明。

林飛帆、王閔生分別對戰國民黨現任立委王鴻薇賴士葆。王鴻薇表示，看得出民進黨「精挑細選」，她會一步一腳印按原本步調備戰，「誰來都不會掉以輕心」；賴士葆說，他會以選民服務、問政表現，爭取選民認同與支持，對自己選情有信心。

2024大選 立委選舉 吳沛憶 王閔生 林飛帆 賴士葆 王鴻薇 劉仁照 劉世芳 鄭家純

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