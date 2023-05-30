高雄左楠立委藍營李眉蓁排除雜音 綠營李柏毅呼之欲出

高雄左楠區藍綠立委提名人選逐步明朗化，今早國民黨總統參選人侯友宜出面整合議員陳玫娟支持民調險勝的李眉蓁，李眉蓁感謝對手的「包容」。空降呼聲高的無黨籍議員黃捷確定不跨區參選，外界預料，爭取民進黨徵召的左楠議員李柏毅將會出線。李柏毅說，若有機會獲得提名，定會盡全力守住左楠立委。

高雄八席立委全是民進黨，民進黨左楠立委劉世芳放棄競選連任，民進黨尚未公布下屆立委提名人選，無黨籍黃捷及左楠區議員李柏毅都在候選名單上。黃捷可能空降消息引發地方及黨內新潮流反彈，黃捷今早親口證實，昨天深夜接獲通知，她應該不是民進黨徵召的人選。

左楠區現有李柏毅、黃文志及李雅慧三席民進黨議員，分屬新潮流、正國會及湧言會。黃文志及李雅慧今早均大方在議會受訪，兩人強調無論誰出線，一定都會團結支持黨提名人選。李柏毅是前市長陳菊愛將，今早迴避大批守候記者，快步進入議事廳。

黃文志說，以徵召角度來看，黃捷可能會有「落跑」及「背棄鳳山選民」疑慮，反觀國民黨對手是李眉蓁，李是在地議員，所以由在地議員接戰比較「平起平坐」，鄉親也認同。黃也強調，如果必須承擔的話，無論是他或李柏毅都不會怯戰，希望黨中央盡快確定人選，在地三位議員沒有分裂本錢，需要團結一致。

事後李柏毅受訪說，如有機會獲得提名，會盡全力守住這一席，但無論如何，都會支持黨中央提名的人選。

國民黨部分，李眉蓁感謝新北市長侯友宜、黨部主委黃昭順及議員陳玫娟、陳麗珍等人成為照亮她未來人生的四道光。李眉蓁說，事前不知道今早侯市長會找陳玫娟會談，不僅驚訝，也為這份團結的力量所感動，當然更感謝對手陳玫娟的成全，第一時間已經傳簡訊向陳致意，另方面也會去尋求無黨籍議員及前立委張顯耀支持，努力團結地方，加油贏回左楠。 高雄市議員李柏毅今早快步進入議會，並未接受媒體採訪。記者徐白櫻／翻攝

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