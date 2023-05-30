高雄藍兩選區提申訴 立委提名卡關

國民黨高雄立委第6、第3選區初選後因各有參選人提出申訴，卡住提名進度，黨內人士透露，侯友宜日前到高雄時也關注黨內初選爭議，侯陣營要角、新北市副市長謝政達也與第3選區提出申訴的陳玫娟懇談，市黨部今晚開民調協調小組會議，討論這2個選區民調爭議如何解。

侯友宜27日到高雄市黨部拜會黨籍議員等民代，同一時間人在市黨部的謝政達有約陳玫娟聊。陳玫娟說，初選作業、方式幾度修改，讓人對黨部產生不信任，初選後不少人建議她脫黨參選，她內心很掙扎，謝政達聽她吐露委曲後，允諾會傳達給侯友宜。

黨內人士認為，侯陣營幫忙協調希望能有圓滿結果。國民黨高雄市黨部主委黃昭順說，她勸陳玫娟顧全大局才能團結。

未參與藍營第3選區（左楠區）初選的前立委張顯耀日前說「2024不會缺席」，有意參選立委到底，張顯耀持續在地方辦茶餅會，維持熱度和能見度，藍軍在左楠整合挑戰仍大。

今晚在市黨部召開的民調協調小組會議，提出申訴的第6選區參選人黃紹庭、第3選區陳玫娟都會出席，初選勝出的第6選區陳美雅、第3選區李眉蓁傾向不到場，改派代表參加。黃紹庭支持者已將選區內里長連署文件送進黨部，要求再找1家民調機構決勝負。

另外，藍軍在第1、第4選區陷入找不到人的困境，有人勸進市議員邱于軒投入第4選區，但她說「沒有排斥選立委，但2024這一仗就是不要」。第1選區不排除和市議會無黨團結聯盟總召朱信強合作，迎戰綠營立委邱議瑩，朱證實不少藍營人士來接觸，他還在思考。

綠營部分，只剩第3選區立委提名未定案，市議員李柏毅、黃捷發文隔空過招，地方盛傳勞動部長許銘春是高層口袋名單之一，幕僚強調，許沒有參選計畫。

udn討論區