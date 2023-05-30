聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄藍兩選區提申訴 立委提名卡關

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄報導
新北市長侯友宜27日到高雄市黨部和黨籍民代座談，有與陳玫娟聊聊，試圖化解左楠立委初選過後的僵局。本報資料照片
新北市長侯友宜27日到高雄市黨部和黨籍民代座談，有與陳玫娟聊聊，試圖化解左楠立委初選過後的僵局。本報資料照片

國民黨高雄立委第6、第3選區初選後因各有參選人提出申訴，卡住提名進度，黨內人士透露，侯友宜日前到高雄時也關注黨內初選爭議，侯陣營要角、新北市副市長謝政達也與第3選區提出申訴的陳玫娟懇談，市黨部今晚開民調協調小組會議，討論這2個選區民調爭議如何解。

侯友宜27日到高雄市黨部拜會黨籍議員等民代，同一時間人在市黨部的謝政達有約陳玫娟聊。陳玫娟說，初選作業、方式幾度修改，讓人對黨部產生不信任，初選後不少人建議她脫黨參選，她內心很掙扎，謝政達聽她吐露委曲後，允諾會傳達給侯友宜。

黨內人士認為，侯陣營幫忙協調希望能有圓滿結果。國民黨高雄市黨部主委黃昭順說，她勸陳玫娟顧全大局才能團結。

未參與藍營第3選區（左楠區）初選的前立委張顯耀日前說「2024不會缺席」，有意參選立委到底，張顯耀持續在地方辦茶餅會，維持熱度和能見度，藍軍在左楠整合挑戰仍大。

今晚在市黨部召開的民調協調小組會議，提出申訴的第6選區參選人黃紹庭、第3選區陳玫娟都會出席，初選勝出的第6選區陳美雅、第3選區李眉蓁傾向不到場，改派代表參加。黃紹庭支持者已將選區內里長連署文件送進黨部，要求再找1家民調機構決勝負。

另外，藍軍在第1、第4選區陷入找不到人的困境，有人勸進市議員邱于軒投入第4選區，但她說「沒有排斥選立委，但2024這一仗就是不要」。第1選區不排除和市議會無黨團結聯盟總召朱信強合作，迎戰綠營立委邱議瑩，朱證實不少藍營人士來接觸，他還在思考。

綠營部分，只剩第3選區立委提名未定案，市議員李柏毅、黃捷發文隔空過招，地方盛傳勞動部長許銘春是高層口袋名單之一，幕僚強調，許沒有參選計畫。

2024大選 立委選舉 侯友宜 黃紹庭 張顯耀 陳美雅 邱于軒 李眉蓁 邱議瑩 黃昭順

延伸閱讀

高雄左楠立委初選過後僵局如何解 侯陣營謝政達找陳玫娟談

左楠區立委誰出征？黃捷嘗名店展企圖心 李柏毅發文隔空叫陣

高雄立委民調太近爆爭議 挺藍團體發聲：願賭要服輸

藍軍初選現裂痕 蕭漢俊質疑黨部沒原則要退出提名審查小組

相關新聞

高雄藍兩選區提申訴 立委提名卡關

國民黨高雄立委第6、第3選區初選後因各有參選人提出申訴，卡住提名進度，黨內人士透露，侯友宜日前到高雄時也關注黨內初選爭議...

不滿禮讓李正皓！民進黨永和里長報備參選 黨中央回應了

民進黨備戰2024立委選舉，日前宣布第9選區（永和區）將與前國民黨青年軍李正皓合作，禮讓李正皓以無黨籍參選。但該提名引發...

南市議員陳昆和轉戰立委 下月率先成立競總

投入南市立委第二選區選舉的無黨籍市議員陳昆和，將挑戰現任民進黨立委郭國文，近日陸續豎立大型競選看板，將於下月3日在佳里服...

傳雞排妹選中正萬華立委 陳時中：希望吳沛憶成功

外傳民進黨有意推派女星「雞排妹」鄭家純參選台北市中正萬華區立委，有地方人士為已表態參選立委的在地市議員吳沛憶抱屈。衛福部...

高雄左楠立委初選過後僵局如何解 侯陣營謝政達找陳玫娟談

國民黨高雄立委第6、第3選區初選後因各有參選人提出申訴，卡住提名進度，市黨部明晚開民調協調小組會議，討論這2個選區民調爭...

綠憂與之合作流失政黨票 李正皓：全國議題會站在一起

民進黨宣布在新北永和與無黨籍政治評論員李正皓合作，黨部永和主任莊銘淵今宣布「報備參選」，盼中央聽進地方聲音，鞏固政黨票。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦