聽新聞
test
0:00 / 0:00

冷眼集／綠兩個太陽之爭 浮上檯面

聯合報／ 本報記者凌珮君
蔡總統最後一年任期，民進黨「兩個太陽」競合浮上檯面。圖／聯合報系資料照片
蔡總統最後一年任期，民進黨「兩個太陽」競合浮上檯面。圖／聯合報系資料照片

民進黨主席賴清德徵召「刺客」參選接連引爆綠營內訌，民進黨議員簡舒培王閔生前天針對立委提名問題與蔡英文總統「密談」，藍營就質疑總統「喬」立委。蔡總統最後一年任期，民進黨「兩個太陽」競合浮上檯面。

民進黨去年九合一大敗，蔡英文請辭民進黨主席，但即使賴清德當選黨魁、成為民進黨總統參選人，蔡英文也從未示弱，不但強勢出訪邦交國、過境美國秀外交肌肉，五二○致詞也強調剩下任期做不完的就用「一加四年」規畫，不想提早成為「跛腳總統」。

綠營人士指出，賴清德強力主導立委提名布局，提出「民主大聯盟」策略，包括徵詢「雞排妹」鄭家純、名嘴李正皓等人都引起非議，「黨內徵召有困擾的人遇到蔡英文，難免會嘀咕幾句」，總統跑行程跟公職人員聊兩句，「兩個太陽」說法未免想太多。

不過，綠營「倚天劍」和「屠龍刀」爭鋒情況並未減少，賴清德非核立場遭質疑後，賴系子弟兵立委林宜瑾林俊憲雖雖紛紛重申賴並未否定非核家園，但民進黨智庫副董事長童子賢日前拋出重啟核一、核二議題，明顯與蔡英文不同調，用意啟人疑竇。

蔡英文若未能幫民進黨延續執政，明年將黯然交棒，留下難堪的歷史定位，但英系的不滿是賴清德的整合難題，部分黨內山頭「尊英不尊賴」是不爭事實；天無二日，只要在蔡總統任期內，賴清德仍非民進黨「共主」。

2024大選 立委選舉 賴清德 蔡英文 王閔生 林俊憲 林宜瑾 李正皓 鄭家純 簡舒培

延伸閱讀

最想跟誰共進晚餐？賴清德快問快答秒回「習近平」

賴清德台大演講放政大照片 葉元之：有多看不起台大？

賴清德、侯友宜先後表態核能政見 柯辦發言人陳智菡這麼回應

藍批賴清德能源髮夾彎 綠：談話非指核電廠延役

相關新聞

徵召「不信賴」 綠議員找蔡英文密談

民進黨總統參選人、黨主席賴清德推「民主大聯盟」整合泛綠，頻頻遭到黨內反彈。前天傳有新潮流北市議員簡舒培等人向蔡英文總統「...

冷眼集／綠兩個太陽之爭 浮上檯面

民進黨主席賴清德徵召「刺客」參選接連引爆綠營內訌，民進黨議員簡舒培、王閔生前天針對立委提名問題與蔡英文總統「密談」，藍營...

高雄藍兩選區提申訴 立委提名卡關

國民黨高雄立委第6、第3選區初選後因各有參選人提出申訴，卡住提名進度，黨內人士透露，侯友宜日前到高雄時也關注黨內初選爭議...

不滿禮讓李正皓！民進黨永和里長報備參選 黨中央回應了

民進黨備戰2024立委選舉，日前宣布第9選區（永和區）將與前國民黨青年軍李正皓合作，禮讓李正皓以無黨籍參選。但該提名引發...

南市議員陳昆和轉戰立委 下月率先成立競總

投入南市立委第二選區選舉的無黨籍市議員陳昆和，將挑戰現任民進黨立委郭國文，近日陸續豎立大型競選看板，將於下月3日在佳里服...

傳雞排妹選中正萬華立委 陳時中：希望吳沛憶成功

外傳民進黨有意推派女星「雞排妹」鄭家純參選台北市中正萬華區立委，有地方人士為已表態參選立委的在地市議員吳沛憶抱屈。衛福部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦