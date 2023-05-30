聽新聞
test
0:00 / 0:00

徵召「不信賴」 綠議員找蔡英文密談

聯合報／ 記者林麗玉李成蔭洪子凱／連線報導
新潮流北市議員簡舒培。圖／聯合報系資料照片
新潮流北市議員簡舒培。圖／聯合報系資料照片

民進黨總統參選人、黨主席賴清德推「民主大聯盟」整合泛綠，頻頻遭到黨內反彈。前天傳有新潮流北市議員簡舒培等人向蔡英文總統「告御狀」，中正萬華區議員吳沛憶也要求民調決勝負。新北中和黨部前區主任莊銘淵昨天宣布將報備參選，要和黨中央禮讓的無黨籍李正皓競爭。

民進黨在北市傳有意徵召「雞排妹」鄭家純（改名鄭采勻）參選中正萬華，並禮讓社民黨議員苗博雅參選大安區立委，地方反彈。

前天文山區忠順廟辦活動，簡舒培及蘇系議員王閔生等人和蔡總統密談，外界質疑兩人「告御狀」。

知情人士透露，當天簡、王向蔡總統表達強烈參選意願，盼爭取提名，蔡連連點頭回應「對對對」；蔡也提到，國民黨立委賴士葆當太久，文山區的確應該翻轉一下。

事後簡舒培和王閔生都說，希望黨中央評估提名人選時，能多考量深耕多年的在地議員，但只是話家常，不是密會。民進黨北市黨部主委張茂楠說，當天蔡總統到會客室休息，兩位議員也被請入，主動表達意願參選，蔡總統當場沒有任何指示。

另外，民進黨在新北永和區提名李正皓參選也引發黨內反彈，莊銘淵先辭去黨部區主任職務，昨又舉行記者會宣布將報備參選。他表示，派黨內同志參選才會讓地方感受到重視，黨中央應該了解地方基層意見，不要一意孤行。

民進黨新北市黨部主委何博文說，中執會已通過跟李正皓合作，莊銘淵要報備須中執會同意，他會盡最大努力協調溝通。

國民黨北市議員張斯綱說，議員的動作可視為民進黨基層對賴清德選戰策略「不信賴」的危機和反彈；議員游淑慧分析，這就是民進黨的派系內鬥，英系議員吳沛憶就是沒搞定賴清德，才會傳出要徵召鄭家純。

2024大選 立委選舉 李正皓 賴清德 簡舒培 吳沛憶 王閔生 鄭家純 蔡英文 張斯綱

延伸閱讀

不滿禮讓李正皓！民進黨永和里長報備參選 黨中央回應了

蔡英文接見台北蓬萊扶輪社 大讚女力能量

民進黨永和主任將報備選立委 李正皓：持續溝通

議員向蔡英文表態爭提名 游淑慧點派系鬥爭下英賴角力

相關新聞

徵召「不信賴」 綠議員找蔡英文密談

民進黨總統參選人、黨主席賴清德推「民主大聯盟」整合泛綠，頻頻遭到黨內反彈。前天傳有新潮流北市議員簡舒培等人向蔡英文總統「...

高雄藍兩選區提申訴 立委提名卡關

國民黨高雄立委第6、第3選區初選後因各有參選人提出申訴，卡住提名進度，黨內人士透露，侯友宜日前到高雄時也關注黨內初選爭議...

不滿禮讓李正皓！民進黨永和里長報備參選 黨中央回應了

民進黨備戰2024立委選舉，日前宣布第9選區（永和區）將與前國民黨青年軍李正皓合作，禮讓李正皓以無黨籍參選。但該提名引發...

南市議員陳昆和轉戰立委 下月率先成立競總

投入南市立委第二選區選舉的無黨籍市議員陳昆和，將挑戰現任民進黨立委郭國文，近日陸續豎立大型競選看板，將於下月3日在佳里服...

傳雞排妹選中正萬華立委 陳時中：希望吳沛憶成功

外傳民進黨有意推派女星「雞排妹」鄭家純參選台北市中正萬華區立委，有地方人士為已表態參選立委的在地市議員吳沛憶抱屈。衛福部...

高雄左楠立委初選過後僵局如何解 侯陣營謝政達找陳玫娟談

國民黨高雄立委第6、第3選區初選後因各有參選人提出申訴，卡住提名進度，市黨部明晚開民調協調小組會議，討論這2個選區民調爭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦