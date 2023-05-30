徵召「不信賴」 綠議員找蔡英文密談

民進黨總統參選人、黨主席賴清德推「民主大聯盟」整合泛綠，頻頻遭到黨內反彈。前天傳有新潮流北市議員簡舒培等人向蔡英文總統「告御狀」，中正萬華區議員吳沛憶也要求民調決勝負。新北中和黨部前區主任莊銘淵昨天宣布將報備參選，要和黨中央禮讓的無黨籍李正皓競爭。

民進黨在北市傳有意徵召「雞排妹」鄭家純（改名鄭采勻）參選中正萬華，並禮讓社民黨議員苗博雅參選大安區立委，地方反彈。

前天文山區忠順廟辦活動，簡舒培及蘇系議員王閔生等人和蔡總統密談，外界質疑兩人「告御狀」。

知情人士透露，當天簡、王向蔡總統表達強烈參選意願，盼爭取提名，蔡連連點頭回應「對對對」；蔡也提到，國民黨立委賴士葆當太久，文山區的確應該翻轉一下。

事後簡舒培和王閔生都說，希望黨中央評估提名人選時，能多考量深耕多年的在地議員，但只是話家常，不是密會。民進黨北市黨部主委張茂楠說，當天蔡總統到會客室休息，兩位議員也被請入，主動表達意願參選，蔡總統當場沒有任何指示。

另外，民進黨在新北永和區提名李正皓參選也引發黨內反彈，莊銘淵先辭去黨部區主任職務，昨又舉行記者會宣布將報備參選。他表示，派黨內同志參選才會讓地方感受到重視，黨中央應該了解地方基層意見，不要一意孤行。

民進黨新北市黨部主委何博文說，中執會已通過跟李正皓合作，莊銘淵要報備須中執會同意，他會盡最大努力協調溝通。

國民黨北市議員張斯綱說，議員的動作可視為民進黨基層對賴清德選戰策略「不信賴」的危機和反彈；議員游淑慧分析，這就是民進黨的派系內鬥，英系議員吳沛憶就是沒搞定賴清德，才會傳出要徵召鄭家純。

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