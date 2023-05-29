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仍不滿黨中央不重視地方 民進黨永和主任宣布報備參選

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
民進黨永和區黨部主任、後溪里長莊銘淵今上午於里內接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
民進黨永和區黨部主任、後溪里長莊銘淵今上午於里內接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

民進黨組民主大聯盟，其中與無黨籍政治評論員李正皓合作引發黨內反彈，永和區黨部主任、後溪里長莊銘淵今宣布自己將報備參選永和區立委。莊表示，希望黨中央聽進地方聲音，應該派黨內同志參選，才會讓地方感受到重視，且2024選舉還有政黨票，若無黨內同志參選，政黨票就會流失。

莊銘淵說明，黨中央這次沒在永和區徵召黨內同志，那是否就尋求第三途徑「報備參選」，原則上由黨中央中執會決定。民進黨是民主政黨，有很多聲音要考量，近三屆有兩屆有黨內代表參選，一次無黨籍人士參選，每一次都有成長，這屆又無黨籍的話，地方會覺得黨沒重視地方。

莊銘淵提到，總統立委大選還有政黨票，地方沒有黨籍人士參選的話，政黨票就會流失，呼籲黨中央應該了解地方基層意見，不要一意孤行。他還說，蔡英文總統也被挑戰過，黨內歷年來都有不同衝突，但衝突後一定會取得大家的共識與價值。

莊銘淵透露，李正皓上次有找他討論未來8個月怎麼走下去，說會帶他上各大節目，如果打對手時他都會在場，這樣會讓他紅，紅個3年10年，但民意代表不是這樣子，應該是為民眾解決問題，而不是炒紅，這樣的話每個人都去當網紅名嘴，以後也不需要經營地方了。

莊銘淵強調，地方經營應該是要派黨內同志，如果艱困選區沒人要參選的話，就不用考量；可是如果有，就應該去考量及評估，而不是一直派刺客，派刺客也要考量為什麼是這個刺客，適不適合當地。

至於誰是黨內好人選，莊銘淵認為，自己只是在地方經營，覺得責無旁貸，還是呼籲黨中央重視地方意見，跟地方溝通；黨中央在地方如果每次都派黨內同志參選，即便屢戰屢敗，地方上也還是會越來越支持。

另外，外界認為莊銘淵參選是「越級打怪」，他回應，所有選舉只要符合選罷法就有資格，不一定說一定要先有個職位。

民進黨新北市黨部主委何博文表示，中央中執會已經通過跟李正皓合作，莊銘淵要報備需中執會同意，黨有一定的程序跟規定，未來他會盡最大努力做協調溝通。

民進黨永和區黨部主任、後溪里長莊銘淵今上午於里內接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
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2024大選 立委選舉

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上週三（24日）民進黨中常會宣布徵召時代力量前發言人吳崢以及前議員曾柏瑜出征新北市第八、十選區立委，另外與無黨籍政治評論員李正皓合作，期待拿下第九選區的區域立委席次。另外，國民黨中常會提名5人參選2024立委，包含新北市第八選區提名張智倫、苗栗第二選區提名邱鎮軍、台中市立委第六選區提名羅廷瑋、高雄市第七選區提名鍾易仲、宜蘭選區徵召黃琤婷。

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