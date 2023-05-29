仍不滿黨中央不重視地方 民進黨永和主任宣布報備參選

民進黨組民主大聯盟，其中與無黨籍政治評論員李正皓合作引發黨內反彈，永和區黨部主任、後溪里長莊銘淵今宣布自己將報備參選永和區立委。莊表示，希望黨中央聽進地方聲音，應該派黨內同志參選，才會讓地方感受到重視，且2024選舉還有政黨票，若無黨內同志參選，政黨票就會流失。

莊銘淵說明，黨中央這次沒在永和區徵召黨內同志，那是否就尋求第三途徑「報備參選」，原則上由黨中央中執會決定。民進黨是民主政黨，有很多聲音要考量，近三屆有兩屆有黨內代表參選，一次無黨籍人士參選，每一次都有成長，這屆又無黨籍的話，地方會覺得黨沒重視地方。

莊銘淵提到，總統立委大選還有政黨票，地方沒有黨籍人士參選的話，政黨票就會流失，呼籲黨中央應該了解地方基層意見，不要一意孤行。他還說，蔡英文總統也被挑戰過，黨內歷年來都有不同衝突，但衝突後一定會取得大家的共識與價值。

莊銘淵透露，李正皓上次有找他討論未來8個月怎麼走下去，說會帶他上各大節目，如果打對手時他都會在場，這樣會讓他紅，紅個3年10年，但民意代表不是這樣子，應該是為民眾解決問題，而不是炒紅，這樣的話每個人都去當網紅名嘴，以後也不需要經營地方了。

莊銘淵強調，地方經營應該是要派黨內同志，如果艱困選區沒人要參選的話，就不用考量；可是如果有，就應該去考量及評估，而不是一直派刺客，派刺客也要考量為什麼是這個刺客，適不適合當地。

至於誰是黨內好人選，莊銘淵認為，自己只是在地方經營，覺得責無旁貸，還是呼籲黨中央重視地方意見，跟地方溝通；黨中央在地方如果每次都派黨內同志參選，即便屢戰屢敗，地方上也還是會越來越支持。

另外，外界認為莊銘淵參選是「越級打怪」，他回應，所有選舉只要符合選罷法就有資格，不一定說一定要先有個職位。

民進黨新北市黨部主委何博文表示，中央中執會已經通過跟李正皓合作，莊銘淵要報備需中執會同意，黨有一定的程序跟規定，未來他會盡最大努力做協調溝通。 民進黨永和區黨部主任、後溪里長莊銘淵今上午於里內接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

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