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不斷更新／藍綠兩黨北北基立委參選人名單一次看！

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文/陳宣懿

上週三（24日）民進黨中常會宣布徵召時代力量前發言人吳崢以及前議員曾柏瑜出征新北市第八、十選區立委，另外與無黨籍政治評論員李正皓合作，期待拿下第九選區的區域立委席次。另外，國民黨中常會提名5人參選2024立委，包含新北市第八選區提名張智倫、苗栗第二選區提名邱鎮軍、台中市立委第六選區提名羅廷瑋、高雄市第七選區提名鍾易仲、宜蘭選區徵召黃琤婷。

以下是藍綠兩黨北北基最新立委名單：

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image source：網路溫度計

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