吳音寧鬆口選彰化第三選區立委 謝衣鳯盼君子之爭

彰化縣立委選舉，民進黨僅剩第三選區還未提名，由於此選區現任立委為國民黨謝衣鳯，被綠營視為艱困選區，地方傳出可能徵召總統府資政吳晟女兒吳音寧。吳音寧昨證實，如果真的需要她站出來，為自己故鄉，她願意站出來；謝衣鳯聽聞後說，「希望未來可以君子之爭」。

吳音寧昨接受本報記者電訪時證實，民進黨中央日前確曾徵詢她的意見，幾經考慮下，雖知道這一仗會很辛苦，但如果需要她，她可以站出來，畢竟是要為了自己家鄉打拚。

總統府資政吳晟女兒吳音寧昨天鬆口，如果真的需要她站出來，為了自己故鄉，她願意站出來選彰化第三選區立委。圖／翻攝自吳音寧臉書

吳音寧曾任溪州鄉公所秘書、北農總經理，二○一八年民進黨選舉大敗後遭解職。她認為自己有新人參選的優勢，彰化第三選區長期都由固定勢力把持，相信地方能認同若給新人做做看，一定能打破舊勢力，展現新局。吳音寧目前為無黨籍，她說，若確定徵召會加入民進黨。

國民黨立委謝衣鳯目前是黨副秘書長，兼任縣黨部主委，政治大學經濟學博士，是彰化縣議長謝典林姊姊，母親前立委鄭汝芬打下深厚地方服務基礎，為實力雄厚政治世家。

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