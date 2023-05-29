嘉市立委藍營民調 張秀華勝出

國民黨嘉義市立委黨內民調昨天公布由資深市議員張秀華勝出，其他3名競爭者都表態「團結一心」，將對上拚連任的民進黨王美惠；另，藍營在台南立委第1選區，包括現任議員等多人被點名可出戰，國民黨南市黨部指出，下月人選出爐。

張秀華和王美惠曾一同競選西區議員，分居前兩高票，她說，將以民進黨執政期間沒有符合人民期待部分作為選戰主要訴求；民調落敗的市議員陳家平、議員黃思婷、建設處長田長沛表示，團結一心把藍天搶回來。

國民黨嘉市黨部主委蔡明顯說，會提報黨中央後辦理徵召，要團結爭取立委選舉勝利、衝高明年總統選舉票數。立委王美惠指出，希望未來的選戰是場君子之爭、有格調之戰。

南市立委第1選區民進黨激烈初選後底定賴惠員拚連任，國民黨支持者日趨焦慮人選未明，本屆參選此區失利的議員蔡育輝、曾選市議員惜敗的姚正玉都被點名。據了解，國民黨南市黨部主委林進旺前天訪議員尤榮智，評估尤的女兒尤淨寬上陣可能性。

不過，尤榮智說，女兒是否參選還在評估；蔡育輝說，再選的意願不高，若尤淨寬出馬自己願當競選總幹事；姚正玉說，若黨要徵召他會鄭重考慮。

藍營在台南立委第二選區與無黨議員陳昆和合作，前議長李全教宣布參選第4選區、不分區立委陳以信選第6選區，其餘1、3、5選區人選仍徵詢中。

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