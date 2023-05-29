賀文變筆戰 竹市立委前哨戰開打

新竹市明年立委選戰，民進黨前天確定將徵召提名陽明交大特聘教授林志潔，將代表時代力量參選的邱顯智發個人臉書恭賀，也稱林志潔是專業法律學者，相信不會認同全黨瞎挺的前市長林智堅，PO文引爆綠營市議員在臉書發文回擊，雙方筆戰讓選戰迅速加溫，開始前哨戰。

副總統賴清德前天到新竹市出席信賴台灣之友會成立大會，致詞時向支持者喊出「讓新竹市推出的立委人選林志潔教授高票當選」，當晚，邱顯智在臉書指出，聽聞林志潔將代表民進黨參選竹市立委，他覺得非常正面，林志潔是正氣凜然的專業法律學者，跟民進黨在新竹的一窩政客，簡直是雲泥之別。

邱顯智指出，相信林志潔不會支持罔顧法理，為騙票演出的排黑修法大戲，也相信林志潔不會認同全黨瞎挺林智堅，事後一句道歉都沒有的離譜行徑，期待選戰啟動後，能夠打一場正面競爭、求好求進步的選戰。

對此，市議員楊玲宜、陳建名等人昨天在臉書發文回嗆，指出邱顯智一方面私下派人不斷拜訪林志潔建議退選，另一方面卻又臉書發文，期待林志潔參選，最後還免不了的再次消費林智堅。

他們說，林智堅至少這8年爭取超過上百億中央補助款，特別是前瞻計畫建設新竹，無論是新竹之森、步行城市、新校園運動、微笑水岸的整治等，邱顯智除了關心竹北天坑、竹縣全中運場地，對竹市到底實際爭取了那些建設經費預算？只有為反對而反對，看到的只有不斷收割執政黨政績、消費林智堅、占林志潔的便宜。

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