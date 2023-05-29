北市立委艱困選區 綠跨黨派談合作

台北市立委布局，泛綠整合雜音不斷，繼港湖立委高嘉瑜被台灣基進黨部主委吳欣岱挑戰；中正萬華傳徵召「雞排妹」鄭家純。總統蔡英文昨天和社民黨議員苗博雅和自家的簡舒培和王閔生密談，事後苗博雅表示，更重要是整合最強人選，黨籍都是次要；簡舒培、王閔生則希望黨中央考量他們這些深耕地方多年的民代。

蔡總統昨天出席木柵忠順廟活動，被點名可能代表綠營參選大安或文山選區立委的苗博雅、簡舒培、王閔生3人到場陪同，並在參拜後在小房間密談數分鐘，苗博雅受訪說，是否由她代表綠營參選大安區立委是其次問題，更重要是透過民主大聯盟整合最強人選，民進黨主席賴清德提出民主大聯盟是好的構想。

針對民進黨艱困選區跨黨派合作提名人選引發地方反彈，王閔生（右）表示，刺客除了本身條件要好，也要讓社會能接受。記者洪子凱／攝影

苗表示，大家來這邊虔誠祝福聖誕千秋，不會談到任何選區誰來選的事，但總統蔡英文期望大家要努力在地耕耘、爭取更多選民認同支持，好好服務。

爭取大安區提名的民進黨議員簡舒培坦言，至今沒有接獲黨中央徵詢，黨中央現階段對於艱困選區會有一些跨黨派合作，應先向支持者交代，所謂合作機制為何，不然地方上很難去說服支持者。

大安區立委提名，民進黨恐與社民黨議員苗博雅合作，議員簡舒培（右二）表示，至今沒有接獲黨中央徵詢。記者洪子凱／攝影

另外，中正萬華先前傳出將徵召「雞排妹」鄭家純（改名鄭采勻），引發地方反彈，民進黨議員吳沛憶說，自己是最強人選；議員劉耀仁也說，勤走基層20多年，相信自己政績和品德操守絕對經得起考驗。

吳沛憶強調，目前並沒收到黨中央告知要提其他人選，她提議黨中央要用公平的方法產生人選，把所有有意願的人選一起做民調，把紛爭降到最低，才能促成最大程度的團結。

至於港湖儘管非民進黨艱困區，但台灣基進北市黨部主委吳欣岱若參選，恐瓜分立委高嘉瑜選票，吳欣岱昨受訪說，她會堅持自己的目標與主張選到底，現在民進黨提名，看起來是以選票最大化方式，不去看基層經營與理念，與基進不同路線。

吳說，台灣基進會用自己政黨主張，堅持要做的事，特定選區若發生重演2014年禮讓柯文哲狀況，台灣基進就會提出合適候選人，目前都在討論中。

民進黨北市黨部主委張茂楠表示，他已透過多重管道希望黨中央盡速徵召，大安區是否禮讓苗博雅？他認為應先拔擢黨內在地優秀同志，至於中正萬華區，黨中央已經聽到地方聲音，就看黨中央最後怎麼走。

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