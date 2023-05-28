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國民黨桃園第5選區初選爭議 市黨部依原計畫民調

中央社／ 桃園28日電

國民黨桃園市議員黃敬平24日以設計不公為由，對28日起舉行的桃園立委第5選區初選民調，提出假處分聲請暫停執行。市黨部主委黃敏恭今天說，未收到法院公文，將按原計畫民調。

國民黨桃園市黨部主委黃敏恭告訴中央社記者，由於截至今天尚未收到桃園地方法院相關公文，因此黨部將依原期程執行民調，這是由參選者當初共同簽署同意，黨部不能任意更動，因為雙方對於民調時間沒有共識，無法只依一方意見更改，因此仍按既定期程在28日至30日進行民調。

對於記者追問，若明後天才接到法院公文是否會影響民調的進行，黃敏恭指出，到時候也只能繼續進行，民調已經開始不會中途暫停，否則恐怕有不公平的疑慮。

黃敬平說，因為沒收到法院通知，雖然對他不公平，但「頭都已經洗了」，目前就只能配合黨部既定的時程繼續進行，但他認為市黨部涉刻意曲解民調規則，把「政黨對比對手」項目改成「民進黨候選人」，變得模糊不清、偏袒現任立委，恐怕只會讓民調失真。

立委呂玉玲表示，28日至30日期間進行民調，是當初協商的共識，也開過說明會，她重視法理和公平，一切按法治的精神進行，也尊重黨中央的規劃。

國民黨桃園市立委第5選區（平鎮、龍潭）現任立委是呂玉玲，她此次力拚連任，原有呂玉玲、黃敬平及桃園市議員舒翠玲登記參選，但舒翠玲日前宣布退選後，僅剩呂玉玲與黃敬平將在28至30日進行初選民調、31日公布結果。

2024大選 立委選舉 呂玉玲 黃敬平 國民黨

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