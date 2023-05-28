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民進黨艱困區出奇兵 引發「信賴危機」

聯合報／ 記者蔡晉宇林縉明周佑政江婉儀／連線報導
民進黨日前針對艱困立委選區提名三位非黨籍新北立委參選人，其中吳崢（左）、李正皓（右）引發基層與年輕幕僚不滿，黨內年輕世代發起連署，要黨中央說明「徵召爭議」。本報資料照片
民進黨日前針對艱困立委選區提名三位非黨籍新北立委參選人，其中吳崢（左）、李正皓（右）引發基層與年輕幕僚不滿，黨內年輕世代發起連署，要黨中央說明「徵召爭議」。本報資料照片

民進黨艱困選區立委徵召策略祭出「民主大聯盟」，但首波提名三位非黨籍新北市立委參選人，引發年輕幕僚及基層強烈不滿，黨內已出現「信賴危機」，近日黨內年輕政治工作者和國會助理發起連署，要黨中央說明「徵召爭議」。另據了解，民進黨卅一日可能公布第二波北市徵召名單，包括「雞排妹」鄭家純、社民黨市議員苗博雅與民進黨前副秘書長林飛帆均在列，恐再引發爭議。

民進黨上周徵召吳崢參選中和立委，並與李正皓合作參選永和立委。知情人士說，徵召吳崢參選前夕，黨主席賴清德與黨內高層親自拜會中和綠營要角與議員，原以為賴是來徵詢討論立委人選，結果賴與黨高層直接表明，將徵召吳崢參選，讓與會人士「傻眼」。

知情人士說，賴清德表示徵召吳崢的最大原因是「可以吸引年輕族群、年輕選票」，但一位綠營地方要角說，這只是賴清德自己的總統選舉盤算，並非真的考量中永和地區的選舉文化與特性。

以國會助理為首的綠營青年政治工作者最近則發起「請民進黨以行動回應徵召與禮讓爭議」的連署，呼籲提名小組應重新評估是否禮讓李正皓。連署書內容說，「與曾經偷拍、控制威脅女性的的候選人合作，民進黨要我們相信什麼價值？」據了解，截至昨天已有超過百位青年幕僚連署。

連署書表示，不反對奇兵、刺客，但選舉策略與考量，不應該澆熄持續在地深耕的年輕政治工作者的動力。面對徵召紛爭，希望民進黨提名小組能重新檢討，讓國人能「信賴台灣」、「信賴民進黨」。

李正皓回應，他沒有偷拍，此事是源自二○一六年國民黨內部鬥爭的惡意爆料，一、二審都是他勝訴，他公開澄清後，如果還有人惡意抹黑，就會提告。

民進黨人士說，連署書所指的「徵召機制模糊」，下一個定時炸彈就是鄭家純。據了解，民進黨台北市黨部已做好萬全準備，最晚卅一日召開地方層級的選對會，以共識決方式提出台北四艱困區的立委人選名單，送交民進黨中央參考，希望黨中央不要獨斷獨行。

身兼民進黨提名小組成員的行政院副院長鄭文燦昨表示，民主大聯盟是希望尋找更大共識，「當然個別的候選人如果有任何問題，相信這都可以好好討論」。

2024大選 立委選舉 吳崢 鄭家純 李正皓

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