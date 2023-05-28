竹市立委選戰 綠將徵召林志潔

2024年新竹市立委選戰迅速加溫，繼國民黨、時代力量確定分別提名立委鄭正鈐、邱顯智參選後，民進黨主席賴清德昨親口證實將徵召提名陽明交大特聘教授林志潔。民眾黨擁地方執政優勢，最近也積極立委布局，「四腳督」藍綠黃白激戰可期。

新竹市區域立委現任立委為鄭正鈐，由於黨內沒競爭對手，5月初如願獲黨中央提名爭取連任。不過近日隨時代力量宣布提名不分區立委邱顯智，加上民進黨也傳出將徵召有法律專業的學者林志潔後，邱、林2人都有一定爆發力，對鄭正鈐頗具威脅。

賴清德昨到新竹市出席信賴台灣之友會成立大會，致詞時向支持者喊出「讓新竹市推出的立委人選林志潔教授高票當選」，間接證實將徵召林志潔參選區域立委；立法院民進黨團總召柯建銘也肯定林志潔有行動力，經徵詢後已答應加入民進黨。

曾任民進黨發言人的竹市前議員李妍慧，去年起就表態爭取參選立委，在林志潔以「刺客」之姿出線後，確定參選無望。柯建銘說，李妍慧另有生涯規畫，經充分溝通後尊重她選擇。

國民黨、民進黨、時代力量立委人選就定位，民眾黨則有不分區立委吳欣盈、市府發言人施淑婷、市議員李國璋都被點名可能參選。近日傳出民眾黨發言人徐千晴獲市長高虹安延攬，6月將入府，此人事安排被認為攸關立委布局，施淑婷出線機率大增。

身兼民眾黨新竹市黨部副主委的李國璋說，新竹市是黨主席柯文哲家鄉，更是民眾黨「唯二」執政縣市之一，沒有提出適當人選說不過去，但不會急著掀底牌，並強調「產品好壞才是決定一切的關鍵」，希望在總統選舉帶動下，衝刺立委與政黨票。 新竹市府發言人施淑婷，傳參選立委機率大增。本報資料照片

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