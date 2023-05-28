聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市立委選戰 綠將徵召林志潔

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
陽明交大教授林志潔將獲民進黨提名參選竹市立委。本報資料照片
陽明交大教授林志潔將獲民進黨提名參選竹市立委。本報資料照片

2024年新竹市立委選戰迅速加溫，繼國民黨、時代力量確定分別提名立委鄭正鈐、邱顯智參選後，民進黨主席賴清德昨親口證實將徵召提名陽明交大特聘教授林志潔。民眾黨擁地方執政優勢，最近也積極立委布局，「四腳督」藍綠黃白激戰可期。

新竹市區域立委現任立委為鄭正鈐，由於黨內沒競爭對手，5月初如願獲黨中央提名爭取連任。不過近日隨時代力量宣布提名不分區立委邱顯智，加上民進黨也傳出將徵召有法律專業的學者林志潔後，邱、林2人都有一定爆發力，對鄭正鈐頗具威脅。

賴清德昨到新竹市出席信賴台灣之友會成立大會，致詞時向支持者喊出「讓新竹市推出的立委人選林志潔教授高票當選」，間接證實將徵召林志潔參選區域立委；立法院民進黨團總召柯建銘也肯定林志潔有行動力，經徵詢後已答應加入民進黨。

曾任民進黨發言人的竹市前議員李妍慧，去年起就表態爭取參選立委，在林志潔以「刺客」之姿出線後，確定參選無望。柯建銘說，李妍慧另有生涯規畫，經充分溝通後尊重她選擇。

國民黨、民進黨、時代力量立委人選就定位，民眾黨則有不分區立委吳欣盈、市府發言人施淑婷、市議員李國璋都被點名可能參選。近日傳出民眾黨發言人徐千晴獲市長高虹安延攬，6月將入府，此人事安排被認為攸關立委布局，施淑婷出線機率大增。

身兼民眾黨新竹市黨部副主委的李國璋說，新竹市是黨主席柯文哲家鄉，更是民眾黨「唯二」執政縣市之一，沒有提出適當人選說不過去，但不會急著掀底牌，並強調「產品好壞才是決定一切的關鍵」，希望在總統選舉帶動下，衝刺立委與政黨票。

新竹市府發言人施淑婷，傳參選立委機率大增。本報資料照片
新竹市府發言人施淑婷，傳參選立委機率大增。本報資料照片

2024大選 立委選舉

延伸閱讀

綠營竹市立委徵召人選受關注 李妍慧：配合黨中央規畫

柯建銘徵詢林志潔選竹市立委 李妍慧：配合黨規劃

證實受民進黨徵詢選竹市立委 林志潔：新竹強則國強

竹市立委選戰 綠營看好林志潔是中間選民的菜

相關新聞

竹市立委選戰 綠將徵召林志潔

2024年新竹市立委選戰迅速加溫，繼國民黨、時代力量確定分別提名立委鄭正鈐、邱顯智參選後，民進黨主席賴清德昨親口證實將徵...

綠營竹市立委提名確定 賴清德：讓林志潔高票當選

•2024年新竹市立委選戰逐步加溫，民進黨傳出將徵召學者林志潔參選。民進黨主席、總統參選人賴清德今天下午到新竹市出席信賴台灣之友會成立大會，致詞時向支持者喊出「讓新竹市推出的立法委員人選林志潔教授高票當選」，間接公布立委提名人選。

高雄綠營左楠議員李柏毅表態 全力爭取徵召選立委

民進黨高雄左楠選區立委人選未定，屢次傳出高層有意徵召無黨籍鳳山議員黃捷跨區參選，民進黨籍左楠區議員李柏毅今天正式表態爭取...

綠營新竹市立委提名確定了 賴清德高喊：讓林志潔高票當選

2024年新竹市立委選戰逐步加溫，民進黨傳出將徵召學者林志潔參選。民進黨主席、總統參選人賴清德今天下午到新竹市出席信賴台...

遭民進黨青年連署反對禮讓 李正皓：一定有反彈、我要承擔

日前民進黨中央通過新北市永和選區將與政治評論員李正皓合作，引發黨內反彈，甚至黨內青年連署反對禮讓，李正皓表示，一定會有反...

「偷拍事件」再被討論 李正皓：再有人惡意抹黑就告

日前民進黨中央通過新北市永和選區將與政治評論員李正皓合作，引發黨內反彈，李正皓過去被捲入偷拍風雲，他提出訴訟，一、二審定...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦