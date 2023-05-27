綠找雞排妹、李正皓引基層炸鍋 陳時中：還沒定案

民進黨宣布與名嘴李正皓合作，征戰新北艱困選區，隨後又傳出有意徵召「雞排妹」鄭家純投入中正萬華立委選舉，引發討論。衛福部前部長陳時中今早出席新北小英之友會板橋捐血活動，表示目前都還沒有完全定案，尊重黨中央的安排。

陳時中稍早表示，黨中央對於選舉會做完整規畫，綜合各種因素、搜集各種意見，做出更好的決定，目前都還沒有完全定案，尊重黨中央的安排。

民進黨立委羅致政也說，黨對艱困選區有全盤考量，個別選區當然也要列入，只是如何爭取更多跨世代、跨黨派、跨背景，是目前的定調，黨內也有很多優秀年輕人，相信黨會再考量黨內年輕人勝選可能性，再來評估黨外是否有更適合的人選。

至於是否會影響選舉？羅致政表示，相信總統競選團隊跟立委競選團隊都會把這兩個選戰列在一起考量，一方面是母雞帶小雞的關係，另一方面氛圍跟氣勢也會影響到大選，考量要面面俱到不容易，但無論如何全黨都會全力來支持。

陳時中也被問到是小英之友會的榮譽總會長，賴系希望小英、信賴之友整合一事。陳時中說，雙方整合是必然要做的，如何讓它一加一大於二，是現在努力的目標，怎麼在兩個組織間系統性規畫，達到最大成效，是目前在努力的，雙方經常有在對話。

udn討論區