初選後首同台 王世堅、何志偉心結未解

民進黨議員王世堅黨內初選勝出，將代表民進黨參選大同士林立委選舉，昨陪同副總統賴清德出席霞海城隍廟千秋聖誕大典，首度初選後與對手、立委何志偉公開行程同台，但兩人心結未解，王透露初選後有打電話給何志偉，不過都沒接。何則罕見不受訪，被問是否支持王世堅？何僅笑說謝謝，沒正面回應。

賴清德昨天赴大稻埕霞海城隍廟參加宮廟活動，廟方不僅喊「賴神，我愛你」，還祝賴清德凍蒜，賴清德致詞表示，感謝大家給予他的重責大任，一定責無旁貸守護台灣主權、維護台海和平穩定現狀、維護台灣的民主自由憲政體制，讓台灣代代子孫能安居樂業。

媒體昨問王世堅「初選傷口好了沒？」王說，自己滿耐打的，被打馬上就復原，沒有任何傷口，最近有聯絡何志偉，不過何都沒接，初選剛結束，可能還在情緒上，所以，就不敢多打，但在其他社區活動上有碰到面，都有很客氣致意。

王世堅說，他相信何志偉一定會全力支持他，支持者也會在何的大力鼓吹下支持他，這不是問題，「綠營整合從來不是問題，民進黨血液裡都流有這樣的DNA」。

倒是何志偉活動一結束就快閃，還讓媒體「追百米」，是否拒接王世堅電話？是否支持王世堅，何志偉都回答是陪副總統賴清德參加地方信仰中心的活動，並笑說謝謝，均無正面回答。