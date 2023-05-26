聽新聞
test
0:00 / 0:00

初選後首同台 王世堅、何志偉心結未解

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
民進黨總統參選人、副總統賴清德（中）昨天到霞海城隍廟參香，立委何志偉（左二）、北市議員王世堅（左）陪同。記者林伯東／攝影
民進黨總統參選人、副總統賴清德（中）昨天到霞海城隍廟參香，立委何志偉（左二）、北市議員王世堅（左）陪同。記者林伯東／攝影

民進黨議員王世堅黨內初選勝出，將代表民進黨參選大同士林立委選舉，昨陪同副總統賴清德出席霞海城隍廟千秋聖誕大典，首度初選後與對手、立委何志偉公開行程同台，但兩人心結未解，王透露初選後有打電話給何志偉，不過都沒接。何則罕見不受訪，被問是否支持王世堅？何僅笑說謝謝，沒正面回應。

賴清德昨天赴大稻埕霞海城隍廟參加宮廟活動，廟方不僅喊「賴神，我愛你」，還祝賴清德凍蒜，賴清德致詞表示，感謝大家給予他的重責大任，一定責無旁貸守護台灣主權、維護台海和平穩定現狀、維護台灣的民主自由憲政體制，讓台灣代代子孫能安居樂業。

媒體昨問王世堅「初選傷口好了沒？」王說，自己滿耐打的，被打馬上就復原，沒有任何傷口，最近有聯絡何志偉，不過何都沒接，初選剛結束，可能還在情緒上，所以，就不敢多打，但在其他社區活動上有碰到面，都有很客氣致意。

王世堅說，他相信何志偉一定會全力支持他，支持者也會在何的大力鼓吹下支持他，這不是問題，「綠營整合從來不是問題，民進黨血液裡都流有這樣的DNA」。

倒是何志偉活動一結束就快閃，還讓媒體「追百米」，是否拒接王世堅電話？是否支持王世堅，何志偉都回答是陪副總統賴清德參加地方信仰中心的活動，並笑說謝謝，均無正面回答。

2024大選 立委選舉

延伸閱讀

賴清德憶搭「開口笑」抵金 宋心濂料羅灣訓話4小時

霞海城隍廟參拜突被問雞排妹 賴清德這樣反應

赴霞海城隍廟參香 賴清德：守護台灣一定全力以赴

影／徵召雞排妹當刺客？王世堅：不能跳出來亂刺 刺到自己人

相關新聞

初選後首同台 王世堅、何志偉心結未解

民進黨議員王世堅黨內初選勝出，將代表民進黨參選大同士林立委選舉，昨陪同副總統賴清德出席霞海城隍廟千秋聖誕大典，首度初選後...

台東立委選舉 藍傳大武鄉長黃建賓出馬

國民黨台東立委人選未定，昨卻傳出大武鄉長黃建賓將代表藍營參選，黃昨天接受本報記者電話受訪時說，「有被徵詢，但還是依黨中央...

高雄左楠區傳綠徵召黃捷 陳其邁：我們不急

民進黨高雄市左楠區立委劉世芳不連任，外傳民進黨將徵召無黨籍市議員黃捷，市長陳其邁說，國民黨左楠區人選還沒塵埃落定，民進黨...

陳歐珀退選立委誰接棒？ 簡松樹再發聲明：盼協商找出人選

立委陳歐珀退選，民眾重新徵召宜蘭立委參選人，縣黨部評委召集人簡松樹前晚與中青世代黨公職人員聚會後發表聲明，拒絕派系介入把...

綠營竹市立委徵召人選受關注 李妍慧：配合黨中央規畫

2024年新竹市立委選舉藍、黃人選陸續就定位，民進黨部分昨天傳出徵召學者林志潔參選。從去年開始就表態爭取參選新竹市立委的...

代表藍營選台東立委？大武鄉長黃建賓坦承有被徵詢

國民黨台東立委人選至今撲朔迷離，不過，昨天卻傳出大武鄉長黃建賓將代表藍營參選，黃今天接受本報記者電話受訪時說，「有被徵詢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦