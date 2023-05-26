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台東立委選舉 藍傳大武鄉長黃建賓出馬

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
傳大武鄉長黃建賓將代表國民黨參選台東縣立委。記者尤聰光／翻攝
傳大武鄉長黃建賓將代表國民黨參選台東縣立委。記者尤聰光／翻攝

國民黨台東立委人選未定，昨卻傳出大武鄉長黃建賓將代表藍營參選，黃昨天接受本報記者電話受訪時說，「有被徵詢，但還是依黨中央決定」，黃建賓說，若最後黨徵召他參選，他會承擔，願意全力以赴，最後結果依黨中央決定，他人在國外，謝謝大家關心。

藍營台東立委人選原本外傳由議員張國洲及議員李建智角逐，但兩人意願不高，讓藍營人選未定，地方相當關心。

民進黨提名的前立委賴坤成昨在臉書發文「黃建賓耶！中國國民黨台東縣黨部擬徵召大武鄉長黃建賓參選立委」消息一出引發討論。

國民黨台東縣黨部主委、議長吳秀華說，立委人選很早就採徵召，黨中央向她表達，希望人選能年輕化、學經歷要往上提升。她說，訪談地方和徵詢當事人意見，都傾向徵召年輕世代鄉鎮長，月底提報黨中央，但最後結果不排除有變動，只要黨中央選出人選，全力支持。

積極爭取代表國民黨參選縣府前建設處長許瑞貴透露，若國民黨確定徵召他人，他不排除以無黨參選到底，也不排除與其他政黨合作可能性。

44歲大武鄉長黃建賓，有碩士學歷，擔任過村幹事、學校幹事、2屆鄉代表會主席及鄉長連任，學經歷符合黨部人選年輕化條件，鄉長任內成功將大武鄉翻轉為南迴觀光鄉鎮。

2024大選 立委選舉 賴坤成

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