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高雄左楠區傳綠徵召黃捷 陳其邁：我們不急

聯合報／ 記者徐白櫻王勇超／高雄報導
無黨籍高市議員黃捷是綠營參選左楠區立委的熱門人選之一。記者徐白櫻／攝影
無黨籍高市議員黃捷是綠營參選左楠區立委的熱門人選之一。記者徐白櫻／攝影

民進黨高雄市左楠區立委劉世芳不連任，外傳民進黨將徵召無黨籍市議員黃捷，市長陳其邁說，國民黨左楠區人選還沒塵埃落定，民進黨還是按照原本進度，等國民黨的人選出爐後再討論，「我們不急」。相對陳其邁的淡定，國民黨左楠提名紛爭引來支持者不滿，高市黨部強調作業程序公平且公正。

高雄市8個立委選區，有7個選區是民進黨現任立委再披戰袍，僅剩左楠區尚未敲定，黨中央授權市長陳其邁等人協調產生。具全國知名度的市議員黃捷再度被綠營點名，可能跟前時代力量發言人吳崢等人一樣，以「民主大聯盟」名義徵召參選。黃捷未鬆口，強調尊重民進黨黨內機制。

陳其邁說，國民黨還沒塵埃落定，人選還有一些爭議，按照原來進度不變，「等國民黨人選出來再來討論，我們不急」。

國民黨左楠區民調結果24日出爐，議員陳玫娟僅輸李眉蓁0.15％，以不到一通電話之差落敗，當場提申訴，因此提名人選尚未公布。挺藍團體「打狗英雄聯盟」昨質疑陳玫娟沒有願賭服輸，應學習4年前民調只輸0.07的議員蔡金晏，坦然接受敗選。

陳玫娟說，民調目的是反映真正民意，此次三人的名字有相似之處，監聽員在過程中發現，誤聽登載更正情況達3通以上，監聽通數僅占5％，合理懷疑其餘未監聽電訪也有同樣情況，依規定提申訴，此舉是要求真相，也會尊重最後結果。

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