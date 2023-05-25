征戰立委艱困選區 民進黨高層：鎖定新生代「Y+DPP 」策略合作

民進黨啟動立委徵召作業，在艱困選區也展開徵召入黨或策略合作。民進黨高層今天表示，對於未來艱困選區立委提名合作，有三點期待，包括鼓勵支持年輕世代參選；艱困選區「Y+DPP」擴大社會支持面，徵召入黨或策略合作；爭取打破地方長期壟斷，新人才改變的可能。

民進黨高層指出，社會要前進，國會需要海納不同世代的意見，民進黨一直以來都鼓勵年輕世代參與公眾事務，扛社會責任，為國家未來貢獻所能。

民進黨高層說，民進黨作為執政黨，在自由表達的民主社會中，要爭取國會過半成為穩定的力量，就必須擴大社會合作，結合理念相同的盟友是重要一環。「 Y+DPP」是這次面對艱困選區的策略方向 ，「Y」是指民進黨願意和其他不同社會力量支持的人選來合作，「+」即代表擴大社會連結，「DPP」放在後方代表民進黨願意扮演「Y」人選的後盾，透過擴大社會力量背景的人才，藉由徵召入黨或者策略合作，共同打拼國會選舉。

民進黨高層表示，Y更代表Y世代，主要是指1980年後出生，到1990年代之間的年輕人，這個世代的年輕人現在大概介於28歲到40歲左右，正是台灣社會最主要的勞動生產力主力，也是負擔長幼撫養壓力的三明治世代。民進黨認為在國會裡，應該要有更多這個世代的國會議員來代表年輕世代發聲，他們的參政也有助於社會重視Y世代的需要。當然更期許「 Y+DPP」的Y，可以是勝選的「Y」。

民進黨高層指出，立委選舉牽動各地方選區建設的未來擘畫，年輕世代投入公眾事務可望帶動風氣，打造進步家園。尤其民進黨艱困選區，對手多數是深具優勢，或連任多屆長期壟斷地方政治經濟結構的國民黨政治人物（譬如文山、新店、永和等），不利於民主健康發展，期盼新血注入，改變長期壟斷的結構，為地方帶來更多改變。

民進黨高層說，依據以上三項策略原則，會向社會擴大徵詢跨界不同代表人物，鎖定數位年輕世代候選人，既關注公共事務，擁有優秀論述能力，並且長期耕耘累積相當資歷。共同點是都懂得運用新興傳播媒體，善於跟年輕世代溝通，透過民進黨於2024立委選舉提供更開闊舞台，攜手挺年輕挺台灣，希望世代共好讓台灣更好。