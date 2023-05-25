柯建銘徵詢林志潔選竹市立委 李妍慧：配合黨規劃

陽明交大科法學院特聘教授林志潔今天證實，日前獲民進黨立院黨團總召柯建銘徵詢參選新竹市立委意願。有意爭取徵召的民進黨發言人李妍慧說，尊重黨內規劃。

對於民進黨立法院黨團總召柯建銘日前徵詢國立陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔參選新竹市立委意願，中央社今天凌晨致電林志潔獲得證實，她表示「如果我真的會參選立委，很大原因是我愛這座城市。」

原表態爭取民進黨內徵召參選明年初新竹市立委的李妍慧今天上午在臉書（Facebook）發文表示，提名徵召作業由黨中央負責，會全力配合黨中央的規劃，由黨主席賴清德決定。

民進黨竹市黨部主委陳建名接受中央社記者電訪表示，新竹市屬於艱困立委選區，徵召作業由黨中央提名策略小組負責，相信會提出最好人選。

新竹市現任立委為國民黨籍鄭正鈐，本月3日已獲國民黨中常會通過第3梯次立委提名作業，力爭連任。

時代力量昨天舉辦2024區域立委第1波提名記者會，提名立委邱顯智參選2024新竹市區域立委選戰。