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民進黨傳徵召「雞排妹」 地方炸鍋

聯合報／ 記者蔡晉宇劉宛琳林縉明林麗玉鍾維軒江婉儀／連線報導
民進黨主席賴清德（左二）昨天公布第一波艱困選區立委提名名單，在新北市分別徵召吳崢（左一）、曾柏瑜（右二）、支持李正皓（右一）參選。記者曾吉松／攝影
民進黨主席賴清德（左二）昨天公布第一波艱困選區立委提名名單，在新北市分別徵召吳崢（左一）、曾柏瑜（右二）、支持李正皓（右一）參選。記者曾吉松／攝影

民進黨中執會昨通過徵召太陽花學運人士吳崢、新北市前議員曾柏瑜投入新北市中和、大新店選區立委選舉，永和選區則和無黨籍李正皓合作。並傳出將徵召「雞排妹」鄭家純參選北市立委，鄭本人透過臉書證實，曾被提名小組召集人潘孟安徵詢，並回應「願意配合」；民進黨發言人張志豪表示，目前都還在各方人選徵詢階段。

民進黨與李正皓合作，新北市黨部永和區主任莊銘淵認為，黨中央應培養基層，不是都找空降，他愧對支持民眾與黨員，發聲明即日起辭去主任一職。

潘孟安與鄭家純接觸選立委，據悉，一開始是規畫選大新店選區，但新店確定由曾柏瑜出戰後，目前改朝北市中正萬華、中山北松山兩選區調整，仍在協調中。不過，綠營地方多不支持此安排，幾乎全面炸鍋，除因鄭家純是高度爭議人選外，一名地方議員直言，經營基層不易，準備已久、各方面條件不輸的議員不派上陣，要如何說服民進黨自家人。

民進黨台北市黨部主委張茂楠昨說，爭取提名的議員吳沛憶、劉耀仁也都是不錯人選，但尊重黨中央最後決定。

吳沛憶說，看到新聞相當震驚也驚訝，但北市徵召程序應還沒進入正式討論階段，接下來若有機會，「會表達我是民進黨中正萬華的最強人選。」劉耀仁則表示，黨中央徵召前，應要跟在地討論一下。

民進黨主席賴清德表示，曾柏瑜這次面對的是「黑二代」，地方勢力盤根錯節，但曾勇敢面對；吳崢這次對手是國民黨提名的「金二代」，必定是一場苦戰，但吳不會退卻；至於李正皓出身中永和，具有電機和工程教育背景，邏輯清晰，辯才無礙，相信能帶來改變。

國民黨中常會昨也繼續提名立委參選人，包含宜蘭縣選區黃琤婷、新北第八選區張智倫、苗栗縣第二選區邱鎮軍、台中第六選區羅廷瑋、高雄第七選區鍾易仲。身為中央提名委員的國民黨總統參選提名人侯友宜也出席，為立委參選人加油打氣。

2024大選 立委選舉 李正皓 吳沛憶 潘孟安 邱鎮軍 黃琤婷 賴清德 鄭家純

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