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雞排妹被綠徵召選中正萬華立委？ 對手于美人這樣回應

聯合報／ 記者林麗玉鍾維軒╱台北即時報導
媒體人于美人宣布以無黨籍角逐2024年北市第五選區（中正、萬華）立委。 聯合報系資料照片
媒體人于美人宣布以無黨籍角逐2024年北市第五選區（中正、萬華）立委。 聯合報系資料照片

民進黨2024立委提名，「雞排妹」鄭家純今天在臉書證實接受民進黨徵召，並透露是受「紅色鋼鐵人」（前屏東縣長潘孟安）邀請會面。對於傳出鄭家純可能選中正萬華選區，已經表態以無黨籍參選的于美人受訪表示，「江湖上有太多的傳聞，我只在乎我自己能否是傳奇。」

「雞排妹」鄭家純今天中午在臉書證實自己接受民進黨徵召，表示她第一次受紅色鋼鐵人邀請會面，對方第一句話就是：「不好意思要來害妳了」，她當下的回應是：「願意幫忙，不會用無黨籍，去哪都可以，配合你們的需求。」第二次見面大概是在閒話家常中，再次確認被徵召的意願，鄭家純說，她上周被約到辦公室，被告知她是去哪個選區，聽完後回答：「好，我知道了。」

雞排妹也透露，她有和一些朋友分享被派到哪一區，朋友的反應她都當作關靜音，因為她的初衷就是來幫忙，被指派去哪就去哪。

對於雞排妹證實被徵召，于美人接受媒體訪問僅表示，「江湖上有太多的傳聞，我只在乎我自己能否是傳奇」，其他不多做回應。

「雞排妹」鄭家純。(本報資料照片)
「雞排妹」鄭家純。(本報資料照片)

2024大選 立委選舉 雞排妹 于美人

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