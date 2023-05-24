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吳崢臉書換「淺綠」封面照 將掛民進黨籍選新北立委？

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source:FB/吳崢

文/蔡岳霖

民進黨2024大選提名策略小組今（23）日召開會議，並在新北市中和選區、永和選區，以及新店選區人選有初步構想。黨內人士透露，包括時代力量前發言人吳崢、時事評論員李正皓、前時代力量黨員曾柏瑜分別以刺客的方式，前進艱困選區。

吳崢或許早有準備，在消息出來之前，就已經在臉書上換上了封面照片，還刻意挑了以大量綠色為底的素材，但顏色卻不是民進黨綠，反而是稍微淺一點的綠色，似乎在宣告自己已經準備好，加入民進黨挑戰中和選區。

民進黨主席賴清德拍板「民主大聯盟」，以「跨黨派」、「跨世代」、「跨領域」為原則，來挑選尚未公布的22個選區人選。其中中和區由於立委江永昌不參選，傾向讓吳崢掛民進黨籍參選；永和區則是傾向李正皓掛無黨籍合作參選，對戰國民黨現任立委林德福；新店區則是曾柏瑜以民進黨籍參選，對上國民黨現任立委羅明才。

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