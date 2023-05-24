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跨黨找戰將 民進黨提「民主大聯盟」
民進黨布局明年立委人選，目前仍有廿二席尚待徵召。黨內人士說，將組成「民主大聯盟」，從跨黨派、跨世代、跨領域三面向尋找立委戰將，而身兼黨主席的總統參選人賴清德，將向跨政黨的社會賢達請益拜會，其中也有可能包括藍、白陣營人士，甚至延攬來自社運圈、企業界、學界、政治領域的人才，希望形塑台灣民主最大公約數，與理念相同者合作，一起打贏選戰。
民進黨今天將加開中執會，處理包括民進黨立委陳歐珀退選等案。
據了解，大選提名策略小組昨天下午再度開會，會中有共識的決議包括，新北市第八選區（中和）擬徵召曾經二度競選台北市議員都沒當選的無黨籍政治人物吳崢、新北市第十一選區（新店）擬徵召前議員曾柏瑜、新北市第九選區（永和）將與無黨籍政治評論員李正皓合作。
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