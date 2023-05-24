跨黨找戰將 民進黨提「民主大聯盟」

新北市長侯友宜獲國民黨徵召參選總統，聯合報民調顯示不但未出現「慶祝行情」，和4月相比還丟失了5個百分點支持度。消退的數字，是藍營支持者給國民黨及侯團隊的警告，若不加速組建競選團隊、整合藍軍陣營、提出施政願景，討厭民進黨的國人恐繼續選擇沉默；當然，國民黨不分區立委名單更是關鍵。

2023-05-24 05:50