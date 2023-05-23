中六立委選舉 藍市黨部推薦羅廷瑋

台中市第6選區現任立委黃國書退黨、不選連任，民進黨經初選將推派現任議員江肇國出戰，國民黨初選時無人登記，市黨部主委顏文正昨表示，地方考慮的唯一人選是現任議員羅廷瑋，將報請黨中央決定。羅廷瑋表示，個人無法置評，由黨中央決定。據了解，國民黨中央將於24日宣布徵召。

藍營中六（中西東南區）初選時無人登記，外界原看好羅廷瑋參選，但地方傳聞不少，羅也未登記，改由黨中央徵召。顏文正說，地方人士建議的名單，經評估不適合，市黨部只提報羅廷瑋一人，如無意外，24日中常會通過後公布。

羅廷瑋昨在議會質詢時，砲轟民進黨總統參選人賴清德指房價降低有感，直言台中房價沒有降低，展現問鼎中央氣勢。羅廷瑋受訪表示，他不知道自己被徵召，得等黨中央通過提名才會定案，他會把每天工作做好。

中六藍綠選將即將就位，綠營江肇國是中西區議員，連任3屆，藍營羅廷瑋是東南區議員，連任2屆；綠營因黃國書不選，誓言保住「綠地」，藍營看好大環境氛圍，要搶下中六席次。