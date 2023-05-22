高市立委選情 民眾黨：採精兵主義提名

民眾黨主席柯文哲今天抵高雄玉皇宮參拜，並與玉皇宮管委會幹部座談。對於高雄立委選舉，民眾黨中央委員林富男說，不會廣泛提名，將採精兵主義，遴選有信心勝選、肯努力的人。

柯文哲下午在林富男等人陪同下，到高雄玉皇宮參拜及點光明燈，並與玉皇宮管委會幹部座談，了解南部基層情況並爭取支持。不過，柯文哲全程不受訪，對記者提問也未做回應。

對於民眾黨立委提名政策，林富男接受媒體聯訪表示，6月1日開始報名不分區立委，將廣納各界人才，可自薦、也可由別人推薦，將先挑出約80至90人，再進入32人排序，希望可以拿下10席，或最少拿下8席。

對於高雄市立委選舉提名，林富男說，有持續接觸人選洽談中，這次將不像過去各區廣為提名，而是採精兵主義，遴選有信心勝選或有潛力、肯努力的人，再由選舉決策委員會進一步審查。

柯文哲下午由林富男、民眾黨高市黨部主委莊貽量等人陪同，前往位於三民區的玉皇宮參香，這是柯文哲宣布參選總統後在高雄首場公開行程。林富男說，柯文哲今天到訪高雄傾聽地方聲音，展現對南部的重視。

台灣民眾黨在2020年立委選舉高雄市的8個選區中，分別提名第1選區羅鼎城、3選區莊貽量、5選區李佳玲，以及8選區的敖博勝。最後選舉結果由民進黨囊括8席立委。