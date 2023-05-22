鳳山藍鍾易仲出線 迎戰綠許智傑

國民黨昨公布高雄第7（鳳山）選區立委初選民調，市議員鍾易仲擊敗黨內對手李雅靜，將迎戰民進黨立委許智傑。受矚目的左楠選區初選昨晚登場，上演3個女人對決，市議員李眉蓁、陳玫娟、陳麗珍全民調一決勝負，預計24日公布結果。

藍營鳳山區立委初選是2位市議員之爭，41歲鍾易仲脫穎而出，將挑戰尋求四連霸的許智傑。鍾說，獲黨內提名機會是責任的開始，會迅速整合各方力量，勤走鳳山區76個里，端出政見牛肉爭取認同。鍾也不忘感謝李雅靜的君子風度，他說，對方勤跑基層能量不容小覷，「只是我運氣稍微好些」。

李雅靜臉書發文說，感謝團隊努力，未能如願獲得提名辜負支持者期待感抱歉，允諾全力團結支持鍾易仲贏得勝選，協助藍軍贏回鳳山。

左楠立委選區是兵家必爭之地，藍綠人選都還沒出爐。國民黨左楠選區是3位女性市議員廝殺，李眉蓁、陳玫娟、陳麗珍各擁基層實力，昨起一連3天做電話民調，決定誰來代表藍軍出征。

陳玫娟、李眉蓁、陳麗珍各自動員支持者賣力宣傳，也發表議員助陣影片，要增加人氣及好感度。民進黨在高雄8個立委選區，唯獨左楠人選未定案，屬民進黨新潮流系統的李柏毅呼聲高。

2020年曾投入高雄市長補選的李眉蓁說，左楠選區外來人口多，適合有戰鬥力的年輕世代來拚。陳玫娟、陳麗珍說，扎根基層多年，希望更上一層樓讓服務能量擴大。

另，藍營第6選區初選上周公布由陳美雅出線，初選後餘波盪漾，市議員黃紹庭質疑有機構效應等因素干擾，要求再找1家民調公司才能讓結果服眾。新任市黨部主委黃昭順說，近期會找黃紹庭等人，商討是否還有處理空間，弭平初選雜音，促成整合。

陳美雅表示，機構、時間、題目等在初選前經過討論，執行民調過程有派觀察員把關，選舉衝刺時刻，選將勢必透過空戰、陸戰、街頭拜票、上政論節目等爭取曝光與認同，選民已做出決定，參選人必須尊重民意。