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宜蘭立委 藍擬徵召黃琤婷 對戰綠陳歐珀

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
國民黨將徵召縣議員黃琤婷投入宜蘭區域立委選戰，她表示會全力以赴，與侯友宜並肩作戰，衝刺總統、立委大選。記者戴永華／攝影
國民黨將徵召縣議員黃琤婷投入宜蘭區域立委選戰，她表示會全力以赴，與侯友宜並肩作戰，衝刺總統、立委大選。記者戴永華／攝影

國民黨宜蘭立委參選人遲遲未定，宜蘭縣黨部昨建請黨中央徵召縣議員黃琤婷投入選戰，將對戰民進黨立委陳歐珀，她說，將全力以赴，與新北市長侯友宜並肩作戰衝刺總統、立委大選，團結一致打贏選戰。民進黨縣黨部主委陳俊宇表示，期待一場君子之戰，不要抹黑造謠，希望黃琤婷參選的出發點是為宜蘭設想。

民眾黨至今人選尚未浮出檯面，縣黨部主委李偉華表示，人選必須經過黨中央通盤考量，不過可以確定的是，民眾黨在這場選戰中「不會缺席」。

民進黨中央5月10日提名現任立委陳歐珀角逐四連霸，國民黨的人選部分歷經一波三折，原本建議黨中央徵召縣議員林岳賢，但林岳賢以身體健康及另有生涯規畫等理由婉拒。縣黨部昨下午開會討論，支持由黃琤婷披戰袍，會後立即把人選名單提報到黨中央。

黃琤婷也獲黨中央通知，預計下周一北上面見黨主席朱立倫及秘書長黃健庭，討論徵召等後續事宜。黃琤婷表示，她將全力以赴，與侯友宜並肩作戰衝刺總統、立委大選，懇請鄉親當他們的後盾，團結一致打贏選戰。

46歲黃琤婷去年底連任縣議員，她在林姿妙參選縣長時擔任競選總部發言人，口條形象清新，頗具戰鬥力，一直被視為林姿妙子弟兵，不過現階段人力及資源待整合，知名度也須再提升。

她表示，民進黨在中央及國會已完全執政7年多，縣民對總統與立委換黨換人的聲浪不小，但是要達成目標，唯有整合在野勢力、凝聚各方力量，團結爭取總統及立委勝選，才能讓台灣的未來更好。

2024大選 立委選舉

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