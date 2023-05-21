母雞就位 新北藍攻艱困區 綠固盤

國民黨確定總統參選人為新北市長侯友宜，新北藍營小雞終於盼來母雞帶領，除要守住目前現任3席立委外，還要猛攻其他現任立委選區。對新北綠營而言，副總統賴清德已經在地方勤跑行程，小雞們則是上緊發條，防守好本命區不被挑戰者推翻，也要突圍艱困選區。

新北市立委綠有9席，藍僅3席包括永和林德福、新店羅明才及淡水洪孟楷，目前永和跟新店對藍營來說是鐵票區，選情相對穩定，洪孟楷則是面對民進黨新北黨部主委何博文跨區挑戰。

板橋東西區現任議員葉元之、林國春挑戰立委羅致政及張宏陸，土樹三鶯區由議員洪佳君、林金結對上立委蘇巧慧及吳琪銘，汐止七星地區則是由廖先翔挑戰立委賴品妤，中和昨確定由中和區黨部主委張智倫代表參選。

國民黨新北黨部主委黃志雄表示，目前多數選區都已經提出人選，也會在下周開始第三階段的徵召作業。

藍營人士指出，三重、蘆洲、新莊等都是艱困選區，人選都還在嚴謹討論中。三重蔡明堂已表達意願，還在跟地方討論中；新莊地方建議現任市議員蔡健棠、新北市議長蔣根煌兒子蔣欣璋；蘆洲已有口袋名單，但尚未確定。

一名熟悉組織的綠營人士表示，目前重點擺在雙和、新店3區，較特殊是中和江永昌，因為個人因素沒有要繼續參選，但不斷有人持續勸進；永和有人提議在地深耕許久的前議員羅文崇，新店則是考量上次曾參選的張銘祐。

該人士表示，永和與新店是民進黨相對弱勢的艱困選區，勢必要徵召，黨內密集開提名策略會議，目前這三個選區人選尚未最後敲定，還有待觀察。

何博文表示，初選結束後第一波都完成提名，接下來就是像中永和、新店的相對艱困選區，時間還是要按照黨中央提名小組的時程規畫，目前只剩下艱困選區，其他的不管是有現任的、或是需要初選的，都已經完成提名。