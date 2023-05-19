2024選戰／雙北立委各方出奇兵！聲量第一戰將竟是「她」

這些人確定參戰2024！

2024年選戰才五月中，國民黨及民進黨就因為黨內區域立委初選燃起戰火。包括台北市議員徐巧芯及現任立委費鴻泰的「芯費大戰」，以及台北市議員王世堅及立委何志偉的「堅偉之爭」。

國民黨總統參選人侯友宜協調後，台北市議員李彥秀及台北市議員游淑慧，雙姝之爭順利落幕。最後李彥秀力拚港湖，游淑慧轉戰士林、大同區，將和王世堅來場「君子淑女」之爭。

隨著北北基立委參選人選逐潮明朗，其中有十位「非現任」立委參選人總是能引起網友熱烈討論。東海大學地方自治研究中心執行長潘兆民表示，此次上榜立委參選人是現任議員的佔比高，並且符合社會氛圍世代交替的聲音，民眾支持年輕人承擔。潘兆民認為，因為網路可以快速傳遞好感度跟知名度，空戰越來越重要。以2022年台中第二選區立委補選南投人林靜儀對決台中在地人顏寬恒為例，潘兆民指出，顏寬恒在地服務不容質疑，雖然他的陸戰很厲害，但因爲林靜儀空戰很強才贏。榜單上6成的立委參選人聚集在台北市3個選區，對此，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚分析，三個選區一定會是媒體報導最熱鬧的地方，但是否形成拉鋸戰，還要看各個選區原本各黨得票分配，因為聲量未必可以轉換成選票。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出十大網友熱議的雙北立委參選人，你有猜到第一名是「她」嗎？

No.10 何博文（新北市北海岸選區）

自稱「北海金剛」的新北市黨部主委何博文於民進黨「石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山區」初選勝出後，將對決國民黨現任立委洪孟楷。何博文指出，選舉常有人把他叫成「柯博文」，《變形金剛》系列作品的虛構角色。

何博文於台大校友會館召開「挺博文，進國會」記者會，包括沈發惠、林楚茵、趙天麟、王定宇、吳琪銘、陳歐珀等，跨派系及跨縣市的6位立委及12位議員共同出席這場記者會，展現全黨團結氣勢，引起網友熱議關注。何博文表示，身為黨部主委，他不畏艱難，以實際行動展現團結凝聚的力量，期許2024總統立委雙贏。

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No.9 葉元之（新北市板橋東區）

新北市議員葉元之獲得國民黨徵召，出征新北市板橋東區立委。他表示，板橋共有兩席立委，這8年都是民進黨籍，立委的本質是監督政府、為鄉親發聲，但板橋的立委只有黨意、沒有民意。而他個人有10多年的行政經驗，又當選2屆市議員，不論空戰、陸戰都是最強，是最適合的立委人選。

先前美國眾議院議長麥卡錫與總統蔡英文會面，民進黨立委王定宇認為，兩人的會面是打臉「疑美論」。對此，葉元之反批，美國派個類似台灣立法院長的人，民進黨就高潮成這樣，自己真的覺得好可悲，也創造不少聲量。

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No.8 許淑華（台北市信義、松山區）

台北市議員許淑華在2020立委選戰時，挑戰現任立委費鴻泰失利。這回許淑華捲土重來，黨內初選中先擊退台北市議員洪健益，但這回對手卻換成台北市議員徐巧芯。

徐巧芯在宣布挑戰立委時，就說手上握有「許淑華相薄」，初選後就公開，並喊著要血流成河。徐巧芯勝出後，就立即公布台北市議員許淑華開議期間缺席的相簿，許淑華反擊是徐巧芯不清楚議會程序。許淑華臉書發文表示，徐巧芯說要對民進黨趕盡殺絕，她感到難過，選戰開始了，「我希望告訴巧芯：慈悲沒有敵人，仇恨難生希望。良性競爭才是民主的坦途。」

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No.7 李彥秀（台北市南港、內湖區）

台北市議員李彥秀先前曾表示，2024年無論是坐轎還是抬轎，這一仗她一定不會缺席。接著她就宣布參選港湖區立委，但該選區，游淑慧早早宣布有意參選，數度嗆聲「世代交替」、「換人上陣」。

眼看雙姝交戰爭搶立委提名。不過就在初選前夕，新北市長侯友宜協調下，游淑慧宣布退出初選，決定「轉念、放下、攜手」加速國民黨整合。

李彥秀表示，她跟游淑慧這一局共同最大敵人是民進黨、是立委高嘉瑜，一開始設定最大目標就是下架民進黨。李彥秀強調，大家要以「大局為重」，感謝游淑慧讓藍軍看到團結，希望可以外溢到其他區域，摩擦越小整合越快。

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No.6 游淑慧（台北市大同、士林區）

台北市士林、大同區傳統的綠營大票倉，國民黨人選一路從台北市前議員羅智強、台南市前議員謝龍介到國民黨發言人李明璇。李明璇點名挑戰民進黨立委參選人王世堅時，還一度炒熱「美女野獸」話題。最後確定由台北市議員游淑慧對決王世堅。

才宣布退出台北市港湖地區初選，游淑慧立刻就被點名將挑戰艱困選戰。游淑慧經過長考後，5月16日召開記者會對外表示，自己將會用「陽光笑容」融化王世堅，喊話希望透過她的參選，讓王世堅不要戾氣那麼重，並稱讚王世堅是「智勇雙全」的真男人，希望王世堅也送她禮物。游淑慧也以謝龍介和國民黨智庫執行長柯志恩先前拚搏選戰為例，強調除了勇氣和智慧之外，戰略也很重要，自己將首重團結。

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No.5 吳欣岱（台北市南港、內湖區）

台灣基進台北黨部主委吳欣岱宣布參選2024台北市港湖區立委，該區民進黨立委高嘉瑜表示，有人打著本土派旗號保送國民黨，就是害慘台灣。對此，吳欣岱回應，高嘉瑜說著藍白民意代表會說的話，導致選民不願再含淚投票，「一開始在破壞本土團結的就並不是我」。她呼籲高嘉瑜面對自身言行、誠懇的道歉。

前內政部長徐國勇表示，吳欣岱對本土的支持無庸置疑，沒什麼好質疑，就是全力支持，欽佩她的勇氣，「我覺得吳欣岱非常優秀，高嘉瑜我不評論。」雙方交鋒也引起網友關注。

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No.4 于美人（台北市中正、萬華區）

藝人于美人宣布投入台北市中正萬華區立委選舉，並自稱萬中選一黨，掀起討論。而于美人後來大讚前總統馬英九訪中「是馬英九最勇敢的一次」，還稱「再怎麼委屈的和平，他就是和平」，引發外界砲轟。於是她將兩篇關於「和平」的文章刪除，並宣布另闢新粉專，希望將選舉相關貼文及討論轉移至新粉專。



東海大學地方自治研究中心執行長潘兆民認為，雖然于美人表態以無黨籍身份參選立委，但因為于美人曾擔任2020年親民黨總統候選人宋楚瑜發言人，所以于美人背後也有政治勢力支持。

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No.3 羅智強（台北市大安區）

國民黨大安區立委初選共有三人登記，電話民調前議員鍾沛君表示，遭到有心人士散布謠言，聲稱她要退選、不會去登記，目前已向市黨部申訴。對此，前議員羅智強發文力挺，「鍾沛君不告，我來告」，「意圖使人不當選」是非告訴乃論之罪，任何人都可以向司法機關告發。

高雄市前市長韓國瑜特地北上替羅智強站台，由於該場造勢是鴻海集團創辦人郭台銘向韓國瑜道歉後首度公開露面，引起不少人討論。最終由羅智強以43.43%的支持度，贏過鍾沛君的30.85%、國安會前副秘書長楊永明的25.7%。

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No.2 王世堅（台北市大同、士林區）

民進黨立委初選民調公布前一天，立委何志偉向議員王世堅提告。何志偉指出，這是一場以抹黑、抹紅、抄家滅族的方式為主軸的選舉，已經超越民主可以容忍的底線。對此，王世堅回擊反提誣告，他說，一哭二鬧三提告就是何志偉家的招式，「欸何志偉，法院不是你家開的，再怎麼有錢也不能藉由提告來轉移焦點，應該被告的是你。」最終初選由王世堅勝出，兩人隔空交火引起不少人討論，如何整合也成為王世堅隱憂。

此外，台北市長蔣萬安首度施政報告，王世堅認為市府團隊螺絲鬆了，因此自稱「蔣師」的王世堅特地送上第一份禮物「螺絲起子」，希望蔣市府要拴緊市政團隊螺絲。

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No.1 徐巧芯（台北市信義、松山區）

台北市議員徐巧芯表態爭取松信區國民黨立委提名，對抗該選區資深立委費鴻泰，過程中經歷「芯費大戰」，引發網友熱烈討論，也讓媒體人周玉蔻嗆「太難看了吧」，更暗指「沒心沒肺」。對此，徐巧芯回擊，「她才難看」，周玉蔻是沒心沒肺沒良心的媒體人，讓全台灣社會政治文化變成一團髒汙，這種人最應該離開台灣政壇。最終徐巧芯勝出，卡斷費鴻泰尋求該選區五連霸的機會。

後來，徐巧芯公布「相簿」，指對手、民進黨議員許淑華幾乎未出席市議會大會，是薪水小偷。許淑華回應，歡迎徐巧芯去檢舉，她會虛心接受。但相薄話題卻未停，徐巧芯也預告，自己會等到許淑華正式成為民進黨立委提名人後再行告發，目前手上還有2個對方的案子，不急著揭露。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年02月17日至2023年05月17日，共3個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『雙北十大非現任立委參選人聲量』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統