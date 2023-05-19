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新聞幕後／ 陳歐珀危機 恐衝擊綠全台選情

聯合報／ 記者戴永華
民進黨立委陳歐珀遭爆與im.B詐騙案主嫌曾耀鋒關係密切。本報資料照。
民進黨立委陳歐珀遭爆與im.B詐騙案主嫌曾耀鋒關係密切。本報資料照。

民進黨宜蘭立委陳歐珀這次在黨內無競爭者的情況下獲得提名，加上國民黨立委參選人難產，原本選情看好，卻捲入詐欺集團風波。看似時代力量前立委黃國昌發動爆料攻擊，但民進黨內在宜蘭的派系角力，恐也扮演關鍵角色。

去年底宜蘭縣長及鄉鎮市長選舉，民進黨新潮流派系在宜蘭大敗，縣長、宜蘭市長與羅東鎮長都未能拿下，有人私下怪罪正國會的陳歐珀輔選不力，也因新系在去年選舉受挫，以致這次黨內提名時，無力與陳歐珀征戰，陳歐珀在前三次的立委選舉都經過黨內初選這一關，唯有在這次黨內無他人角逐。

初選看似無波，但隸屬新系的民進黨總統參選人賴清德，在宜蘭的輔選陣營人士，與陳歐珀並不對盤，總統與立委選舉恐怕是貌合神離。也因此地方盛傳，新系一直有人想推出傾綠的無黨籍人士投入立委大選，要給陳歐珀「難堪」，甚至傳出這些連環爆消息來源可能是民進黨自家人提供，不想讓他立委戰情如此輕騎過關。

無論是否為自家人扯後腿，民進黨內確實已炸鍋，黨內陸續湧現要求陳退選的聲浪，對於高舉改革大旗力推排黑條款的民進黨主席賴清德，恐怕更是難堪的一拳。

黨內爆雜音可以想像，畢竟在全國反詐聲浪下，詐騙集團已成全民公敵，不管陳歐珀與主嫌的交情到底熟不熟，若接受房車「無償」提供，難免讓人產生諸多負面聯想，甚至衝擊綠營全台選情。國民黨目前還不知道誰要出來選宜蘭立委，無力去操作這場連環爆，但陳歐珀已遭逢從政以來的大危機，連任之路想必更加艱辛。

2024大選 立委選舉 民進黨 陳歐珀

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