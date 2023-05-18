高雄立委第6選區／藍陳美雅出線 挑戰綠趙天麟

國民黨高雄市第6選區立委初選民調結果昨天出爐，議會黨團總召陳美雅出線，擊敗黨內對手現任議員黃紹庭、前議員陳若翠，將對上尋求四連霸的民進黨立委趙天麟。鳳山立委初選預計今天啟動民調，一連3天，現任議員李雅靜與鍾易仲將在全民調一較高下。

陳美雅表示，高雄8席立委目前清一色全是民進黨籍，這對民主政治不是正常現象，民心思變，市民期待改變。

陳美雅和趙天麟在2020年立委選戰交手過一回，趙天麟說，經過4年淬鍊，雙方都變得更強，期待2024這一仗還是君子之爭。

高雄市立委第6選區涵蓋鼓山、鹽埕、前金、新興及苓雅區61里，趙天麟說，該選區知識分子、經濟選民多，除藍綠對決態勢，中間選民也占有一定影響力，他會展現問政成績，讓選民看見他對地方的關懷。

備戰2024，選將各就戰鬥位置，第6選區立委參選人除了趙天麟、陳美雅，民視前董事長郭倍宏也表態參選。

藍營鳳山區立委初選預計今天啟動，李雅靜、鍾易仲將透過全民調分勝負，兩人近期除持續站街頭拜票，也發動車隊遊行。

鍾易仲論述能力不錯，隸屬藍營「KK政線」一員，不少黨內議員為他助陣，並邀台中市長盧秀燕拍影片拉抬聲勢。李雅靜也有一定聲勢，她猛打行人地獄議題，長期關注停電民怨，塑造為基層代言人形象，組織有一定實力。