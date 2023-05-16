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王世堅送游淑慧才貌雙全 游淑慧反讚他「智勇雙全」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨台北市議員游淑慧將代表國民黨出戰第二選區（士林、大同）立委，對手是聲量極高的台北市議員王世堅。記者楊正海／攝影
國民黨台北市議員游淑慧將代表國民黨出戰第二選區（士林、大同）立委，對手是聲量極高的台北市議員王世堅。記者楊正海／攝影

國民黨台北市議員游淑慧將代表國民黨出戰第二選區（士林、大同）立委，對手是聲量極高的台北市議員王世堅。游淑慧上午受訪，對於要用什麼招對王世堅？她笑說，用陽光笑容融化王世堅，他不要戾氣這麼重，每次看到他在議會質詢頭冒青筋，透過參選，讓他從初選以來殺伐氣氛稍微平和一點。

對於昨天王世堅送她4個字「才貌雙全」，游淑慧說，她也送王世堅4個字「智勇雙全」，王世堅的腦袋非常靈活、聰明，大家對他印象最深就是願賭服輸，不管是跳海或高空彈跳，他是智勇雙全的真男人，「也希望王世堅每次看到我都可以送我禮物」，請大家幫轉達這願望。

兩人昨天針對社子島開發案提出看法。游淑慧表示，社子島開發，她和王世堅看法一樣，討論這件事時，認為虧欠原住戶，一定要想辦法補償，不是畫美麗大餅，社子島住戶已經委屈50年，開創美麗藍圖時候，住戶過去50年受的委屈跟補償，北市府和中央政府都應該要全力去做。

游淑慧說，這幾年社子島確實投資客進場，投資收購有買土地、養門牌等，是否有辦法區分，不要讓原住戶委屈，社子島除了補助補償以外，還有社會公平正義應該兼顧，她昨天提醒王世堅，除了選票，還有社會公平正義。

國民黨台北市議員游淑慧將代表國民黨出戰第二選區（士林、大同）立委，對手是聲量極高的台北市議員王世堅。記者楊正海／攝影
國民黨台北市議員游淑慧將代表國民黨出戰第二選區（士林、大同）立委，對手是聲量極高的台北市議員王世堅。記者楊正海／攝影

2024大選 立委選舉 王世堅 游淑慧

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