王世堅送游淑慧才貌雙全 游淑慧反讚他「智勇雙全」

國民黨台北市議員游淑慧將代表國民黨出戰第二選區（士林、大同）立委，對手是聲量極高的台北市議員王世堅。游淑慧上午受訪，對於要用什麼招對王世堅？她笑說，用陽光笑容融化王世堅，他不要戾氣這麼重，每次看到他在議會質詢頭冒青筋，透過參選，讓他從初選以來殺伐氣氛稍微平和一點。

對於昨天王世堅送她4個字「才貌雙全」，游淑慧說，她也送王世堅4個字「智勇雙全」，王世堅的腦袋非常靈活、聰明，大家對他印象最深就是願賭服輸，不管是跳海或高空彈跳，他是智勇雙全的真男人，「也希望王世堅每次看到我都可以送我禮物」，請大家幫轉達這願望。

兩人昨天針對社子島開發案提出看法。游淑慧表示，社子島開發，她和王世堅看法一樣，討論這件事時，認為虧欠原住戶，一定要想辦法補償，不是畫美麗大餅，社子島住戶已經委屈50年，開創美麗藍圖時候，住戶過去50年受的委屈跟補償，北市府和中央政府都應該要全力去做。