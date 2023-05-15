聽新聞
test
0:00 / 0:00

立委選舉踢館？ 蔡其昌場子 劉燈鐘拜票

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
立法院副院長蔡其昌今天與橋頭社區發展協會合辦健行活動，爭取國民黨提名競選下屆立委的劉燈鐘（圖）也到場發名片拜票。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今天與橋頭社區發展協會合辦健行活動，爭取國民黨提名競選下屆立委的劉燈鐘（圖）也到場發名片拜票。記者游振昇／攝影

立法院副院長蔡其昌爭取營建署補助，拓寬及興建台中市清水區橋江北街人行道，他昨天和橋頭社區發展協會合辦健行活動時，爭取下屆國民黨立委提名的劉燈鐘也到場發名片拜票，由於與蔡其昌同選區，此舉被認為是「踢館」。劉燈鐘否認「踢館」，蔡其昌則說，地方喜事，樂見共襄盛舉。

台中市立委第一選區及第七選區的現任立委分別是民進黨的蔡其昌與何欣純，對國民黨均是艱困選區，均列入國民黨第三階段提名，預定6月才會登記。

57歲的劉燈鐘是政大國發所法學博士，將爭取國民黨台中市第一選區立委提名。他表示，自己是清水區菁埔人，因台中海線發展不如市區，才決定挺身而出，為家鄉爭取更多建設。

劉燈鐘昨天到蔡其昌的場子發名片拜票，被認為是在「踢館」。劉燈鐘接受採訪時表示，他爭取國民黨提名，最近勤走基層，很多場合都會遇到蔡其昌，「沒有踢館這回事」。

蔡其昌表示，適逢地方喜事，劉燈鐘到場表達認同，是好事。他強調，建設不分藍綠，不論什麼政黨都好，共襄盛舉，大家來支持，他也祝福劉燈鐘能獲得國民黨提名。

2024大選 立委選舉 蔡其昌 何欣純 劉燈鐘

延伸閱讀

立法院副院長蔡其昌辦活動 國民黨劉燈鐘到場發名片

台中松柏漁港淤沙問題嚴重 蔡其昌爭取7000萬經費改善

迎大甲媽回鑾 蔡其昌連續20年設點心站迎接

國代同事至今情誼 賴清德台中私訪蔡其昌辦公室主任陳大鈞

相關新聞

基隆立委初選 藍林沛祥迎戰綠張秉鈞

2024基隆市立委選舉，國民黨籍市議員林沛祥、何淑萍先後宣布參選，市黨部進行3天民調決定提名人選。林沛祥昨天宣布「過關」...

立委選舉踢館？ 蔡其昌場子 劉燈鐘拜票

立法院副院長蔡其昌爭取營建署補助，拓寬及興建台中市清水區橋江北街人行道，他昨天和橋頭社區發展協會合辦健行活動時，爭取下屆...

桃5選區藍內戰 黃敬平、呂玉玲各請2戰神加持

立委5選區國民黨內戰激烈，議員黃敬平母親節周末連續邀請通過黨內立委初選的北市前議員羅智強、議員徐巧芯到龍潭拜票，現任立委...

國民黨基隆立委初選林沛祥勝出 謝立功爭民眾黨提名

國民黨基隆市立委初選民調今天出爐，由市議員林沛祥勝出，至於民進黨則已提名市議員張秉鈞，而前民眾黨秘書長謝立功也表態爭取黨...

藍營票倉中和區初選激烈 誰可能對上江永昌成焦點

新北中和立委選區是深藍票倉，目前國民黨內初選激烈，綠營由誰出戰也仍未明朗，引發各界關注。市議員游輝宂認為現任立委江永昌會...

藍營桃園第5選區激烈內戰 呂玉玲也請出羅智強車隊掃街

國民黨立委初選桃園第5選區（平鎮、龍潭）初選競爭激烈，投入初選的議員黃敬平周末邀請羅智強、徐巧芯輔選拜票。但現任立委呂玉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦