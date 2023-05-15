立委選舉踢館？ 蔡其昌場子 劉燈鐘拜票

立法院副院長蔡其昌爭取營建署補助，拓寬及興建台中市清水區橋江北街人行道，他昨天和橋頭社區發展協會合辦健行活動時，爭取下屆國民黨立委提名的劉燈鐘也到場發名片拜票，由於與蔡其昌同選區，此舉被認為是「踢館」。劉燈鐘否認「踢館」，蔡其昌則說，地方喜事，樂見共襄盛舉。

台中市立委第一選區及第七選區的現任立委分別是民進黨的蔡其昌與何欣純，對國民黨均是艱困選區，均列入國民黨第三階段提名，預定6月才會登記。

57歲的劉燈鐘是政大國發所法學博士，將爭取國民黨台中市第一選區立委提名。他表示，自己是清水區菁埔人，因台中海線發展不如市區，才決定挺身而出，為家鄉爭取更多建設。

劉燈鐘昨天到蔡其昌的場子發名片拜票，被認為是在「踢館」。劉燈鐘接受採訪時表示，他爭取國民黨提名，最近勤走基層，很多場合都會遇到蔡其昌，「沒有踢館這回事」。

蔡其昌表示，適逢地方喜事，劉燈鐘到場表達認同，是好事。他強調，建設不分藍綠，不論什麼政黨都好，共襄盛舉，大家來支持，他也祝福劉燈鐘能獲得國民黨提名。