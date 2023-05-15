基隆立委初選 藍林沛祥迎戰綠張秉鈞

2024基隆市立委選舉，國民黨籍市議員林沛祥、何淑萍先後宣布參選，市黨部進行3天民調決定提名人選。林沛祥昨天宣布「過關」，向支持者表達謝意；何也強調會團結。市黨部表示，今天會公布民調相關數據，正式宣告出線者，爭取更多選民支持。

民進黨立委提名人也是透過初選民調決定，出線的市議員張秉鈞說，期待和對手來場君子之爭。他在議員任內從零到有，爭取1813D快捷公車，協助減經中山區及沿線通勤族的交通困擾。他已盡到議員本分，未來希望擴大服務範圍。林沛祥也訴求改善安樂區通勤問題，他來幫忙做好。

民進黨基隆市議員張秉鈞在黨內初選勝出，將參選立委。本報資料照片

基隆市明年立委選舉，因為林沛祥、何淑萍登記參選，國民黨基隆市黨部11日到13日做民調，決定出線人選，並在今天公布。兩人昨天到市黨部了解民調結果後，林沛祥就在臉書貼文「感謝所有支持的好朋友，初選過關」，網友陸續留言「加油」、「恭喜」、「全力支持，送進立法院」。

林沛祥昨天到市場向民眾表達謝意時，表示也要向對手何淑萍致上最高的敬意，未來還要持續努力，加油，希望一起團結在明年1月13日，把基隆市這一席立委拿下來。

林沛祥表示，接下來對是責任和重擔的開始，會一本初衷，傾聽人民的聲音，把基隆人的聲音和需求，大聲的向中央說出來，也會協助市府團隊爭取基隆建設經費。未來將朝著政見主軸「交通、產業、國際」前進，讓通勤族提早15鐘回家，進一步爭取產業進駐，提供更多的在地就業機會，協助基隆港口事業跟國際接軌，「基隆會更好」。

民眾黨前秘書長謝立功表態爭取民眾黨提名參選基隆立委，他認為基隆市如果要更好，必須選出真正有實力的立委。他在學術界服務，又有在中央部會任職的歷練，相信是擁有實力和專業的人選。