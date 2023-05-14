屏南綠委不禮讓 恐成三腳督態勢

無黨籍立委蘇震清（右二）。圖／翻攝蘇震清臉書

「小英總統故鄉」屏東南區第2選區立委選舉，民進黨本屆「禮讓」當選的無黨籍蘇震清，去年7月涉SOGO索賄案一審判刑10年，仍勤跑拚連任；民進黨日前宣布提名縣議員許展維後，上演泛綠內戰，國民黨將徵召推人選，形成「三腳督」激戰，蘇震清面臨從政最艱困選戰。

蘇震清本屆在民進黨禮讓下以無黨籍參選，在爭議中擊敗國民黨周佳琪，蘇為延續政治香火，近期在屏南掛「相信」競選看板，但民進黨前屏縣黨部主委、縣議員許展維備戰多時，日前獲黨提名，並掛出和副總賴清德合影看板。

地方人士觀察，屏南選民結構綠大於藍，蘇震清本屆在蔡英文總統「背書」，叔叔蘇嘉全輔選，勝選不意外，然SOGO索賄案爆發，蘇嘉全請辭總統府秘書長，一審判刑10年後情勢丕變，蘇樁腳流失嚴重，泛綠內戰對蘇不利。

許展維本屆在第4選區以最高票當選，票數超越議長周典論，近期不僅跟縣長周春米勤跑地方，屏南黨籍縣議員、鄉鎮代表都成輔選要角，許也強調，「國會屏東這一席，民進黨不缺席」。

蘇震清昨臉書發文，26歲從國代助理開始，政治這條路確實很難，總是風風雨雨、跌跌撞撞，但是一路走來32個年頭，聽人民的聲音、做人民所需要，是始終不變的初衷。

國民黨部分，蘇清泉的妻子蘇主榮，和前縣議員張榮南，都有意爭取黨提名，國民黨屏縣黨部主委廖婉汝說，等黨中央17日總統人選確定後，將徵召推最強人選。